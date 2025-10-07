Những đại gia Việt vướng vòng lao lý vì tội trốn thuế

Trước Hoàng Hường đã có không ít đại gia bị khởi tố, điều tra vì hành vi trốn thuế, thậm chí có người bị tuyên phạt 20 năm tù.

Những năm gần đây, nhiều vụ án lớn liên quan đến trốn thuế, trong đó có không ít doanh nhân, “đại gia” bị khởi tố. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm hình sự của cá nhân, những vụ việc này còn là bài học về quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật thuế và hệ quả của hành vi trốn thuế.

Hoàng Hường bị khởi tố

Ngày 3/10, Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, “hệ sinh thái” liên quan đến Hoàng Hường có quy mô đến 18 công ty và 25 hộ kinh doanh, cùng cáo buộc kê sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh: VTV

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên “phân tán” doanh thu về các hộ và cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm che giấu quy mô thực tế. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, hệ thống của Hoàng Hường được xác định đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai quy định về thuế giá trị gia tăng với doanh thu khoảng 2.100 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online. Hoàng Hường nổi tiếng từ năm 2022 qua livestream trên Facebook, TikTok, YouTube, bán hàng trực tiếp với doanh thu lớn.

Nữ đại gia bất động sản bị khởi tố hành vi trốn thuế

Theo Sggp, tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thúy (50 tuổi, trú TP Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi trốn thuế (trong giao dịch bất động sản).

Bà Thúy được biết đến là đại gia trong giới bất động sản tại Đắk Nông. Trước đó, một người dân ở Đắk Nông đã có đơn tố giác bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản.

Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định bà Thúy có dấu hiệu trốn thuế ở nhiều giao dịch mua bán đất.

Nguyễn Gia Thiều bị tuyên phạt 20 năm tù

Năm 2005, Nguyễn Gia Thiều (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty Đông Nam) đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về hai tội buôn lậu và trốn thuế. Ngoài hình phạt trên, HĐXX còn tuyên buộc Nguyễn Gia Thiều phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, sau 14 lần thay đổi ngành nghề kinh doanh, Nguyễn Gia Thiều đã tăng vốn điều lệ công ty, thành lập các công ty con và một số doanh nghiệp tư nhân khác nhập khẩu điện thoại di động.

Năm 2005, tòa tuyên Nguyễn Gia Thiều 20 năm tù về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Ảnh: Tiền Phong.

Để tăng lợi nhuận trong kinh doanh, Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức nhập lậu điện thoại di động về Việt Nam thông qua Phạm Anh Vũ cùng một số đồng phạm với nhiều hình thức, như: gửi qua đường phi mậu dịch dưới danh nghĩa quà biếu, xách tay qua cửa khẩu sân bay, gửi qua đường bưu điện với giá thỏa thuận chi phí vận chuyển.

Ngoài nhập lậu hàng chục nghìn điện thoại di động trị giá gần 50 tỷ đồng, Nguyễn Gia Thiều còn ký hợp đồng với công ty khác hạ thấp giá mua điện thoại so với thực tế nhằm trốn thuế nhập khẩu. Bằng thủ đoạn này, từ năm 1999 đến 2002, Thiều đã trốn thuế hơn 96,4 tỷ đồng.