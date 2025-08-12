Hà Nội

Những cô nàng hot girl thế hệ mới với gu ăn mặc “cực đỉnh”

Cộng đồng trẻ

Những cô nàng hot girl thế hệ mới với gu ăn mặc “cực đỉnh”

Thế hệ hot girl Gen Z không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nổi bật với gu thời trang độc đáo, đa dạng và đầy cá tính.

Trầm Phương
Không chỉ nổi lên nhờ thần thái hay vóc dáng, nhiều hot girl Việt còn được biết đến với khả năng phối đồ sáng tạo. Họ không ngại thử nghiệm những phong cách mới, từ thanh lịch, nữ tính đến năng động, táo bạo, tạo nên một làn gió mới mẻ cho làng thời trang của giới trẻ. (Ảnh: @chaichanh)
Chái Chanh (tên thật Thái Anh) nổi tiếng là một Gen Z mang năng lượng tích cực cùng gu thời trang ấn tượng. (Ảnh: @chaichanh)
Cô không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau, từ cá tính với quần cargo, áo crop top, cho đến quyến rũ với những chiếc váy ngắn cạp trễ. (Ảnh: @chaichanh)
Đặc biệt, phong cách của Chái Chanh mang đậm hơi thở Y2K khi cô nàng thường xuyên biến những item với các họa tiết tưởng chừng như đã cũ thành các bản phối mới vô cùng thời thượng, độc đáo. (Ảnh: @chaichanh)
Ly Phạm là một trong những cô gái có sức ảnh hưởng lớn về thời trang giới trẻ Việt. Nhiều món đồ được cô nàng ứng dụng từng trở thành cơn sốt trong giới thời trang trẻ. (Ảnh: @lypham.2001)
Điều khiến Ly Phạm tạo nên sức hút là cách phối đồ luôn giúp cô tôn vóc dáng. Cô thường chú trọng vào những kiểu dáng áo quây bó sát hay croptop (áo dáng ngắn) để lộ vòng eo. (Ảnh: @lypham.2001)
Bên cạnh đó, cách kết hợp cùng những phụ kiện như kính râm, dây chuyền hay túi xách của Ly Phạm cũng là điều được hội chị em đánh giá cao. (Ảnh: @lypham.2001)
@nruburn (tên thật Trần Đoàn Bảo Ngọc) là một hot Instagram, fashionista hiện sở hữu trang cá nhân có hơn 457.000 người theo dõi. (Ảnh: Instagram nruburn)
Tiêu chí chọn đồ của Bảo Ngọc xoay quanh màu sắc nổi bật, kiểu dáng tôn đường cong nhưng vẫn phải trẻ trung và trendy. (Ảnh: Instagram @nruburn)
Cô nàng 10x thường xuyên mix &amp; match các item tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên tổng thể hài hòa và ấn tượng. (Ảnh: Instagram @nruburn)
Trầm Phương
#hot girl #thời trang Gen Z #phối đồ sáng tạo #Y2K #thời trang trẻ #hot Instagram

