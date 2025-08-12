Những cô nàng hot girl thế hệ mới với gu ăn mặc “cực đỉnh”

Thế hệ hot girl Gen Z không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nổi bật với gu thời trang độc đáo, đa dạng và đầy cá tính.
Thế hệ hot girl Gen Z không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nổi bật với gu thời trang độc đáo, đa dạng và đầy cá tính.
Ba con giáp này sẽ bước vào thời khắc may mắn hiếm có, tiền tài vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Trên trang cá nhân, Mẫn Tiên không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ check-in tại đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
Ở Mỹ thăm gia đình chồng, siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa tung loạt ảnh bikini quyến rũ trên bờ biển.
Máy bay không người lái chạy bằng hydro của Zepher lặng lẽ lập kỷ lục khi hoàn thành thử nghiệm bài bay ở độ cao hơn 3.600m, điều này cũng giúp UAV này được Lầu Năm Góc chú ý.
Gần 30 năm trước, MC Diễm Quỳnh gây ấn tượng bởi lối dẫn dắt duyên dáng và nhan sắc "chuẩn hoa khôi" khiến bao thế hệ khán giả phải say lòng.
Cây cảnh lá to quả tròn vừa đẹp vừa hữu ích, không chỉ thu hút tài lộc mà còn là nguồn thực phẩm nuôi cả nhà qua nhiều thế hệ.
Chim Gastornis là một trong những loài chim khổng lồ kỳ lạ nhất từng tồn tại sau thời kỳ khủng long, với ngoại hình đáng sợ và quá khứ gây tranh cãi.
Con gái MC Quyền Linh không chỉ xinh đẹp trên mạng, mà đời thực cũng cuốn hút vô cùng, đặc biệt khi chơi bóng rổ.
Võ Lê Quế Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2024.
Sự quý hiếm và thời gian nở chỉ vài tiếng ban đêm làm tăng vẻ độc đáo, nâng tầm giá trị của hoa Kadupul, góp phần tạo nên danh hiệu loài hoa đắt nhất thế giới.
Hyundai Motor sắp ra mắt Tucson 2026, đây sẽ là một cuộc lột xác toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ. Dự đoán, mẫu nó sẽ mang đậm phong cách xe ý tưởng.
Tiểu bang Alaska, nơi được chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Cặp đôi Karty Chang và Otis Nhật Trường đã có 3 năm hẹn hò nhưng thời gian gần đây bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn hãy cẩn trọng trong mọi tình huống, đầu tư vào dự án tiềm năng có thể giúp gia tăng tài sản.
Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, căn biệt thự còn mang đến một trải nghiệm sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.
Không chỉ là cung điện xa hoa, Tử Cấm Thành được đặt đúng “huyệt đạo” phong thủy, tạo nên thế “tựa sơn, hướng thủy” mang lại sự hưng thịnh cho triều đại.
Nàng hot girl có tên Kiki (tên thật Tạ Lập Kỳ) khiến không ít người phải bất ngờ khi diện chiếc tạp dề mỏng để vẽ tranh.
Sau thành tích top 3 Sing! Asia 2025, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tham gia MV âm nhạc Made in Vietnam, biểu diễn ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham là Ashlyn Castro mới đây thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh mới trên Instagram.
Ngôi mộ của cô gái trẻ 3.000 năm tuổi được khai quật ở Iran, với đồ trang sức bằng vàng và hộp mỹ phẩm khắc hình 'bọ cạp' đáng kinh ngạc.