Cô nàng fashionista với gu ăn mặc “chất lừ”

Cộng đồng trẻ

Cô nàng fashionista với gu ăn mặc “chất lừ”

Với khả năng biến hóa đa dạng và gu thẩm mỹ độc đáo, cô nàng Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của giới mộ điệu và là một trong những fashionista được săn đón.

Trầm Phương
Trần Đoàn Bảo Ngọc có nickname @nruburn là một hot Instagram, fashionista hiện sở hữu trang cá nhân có hơn 457.000 người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Bảo Ngọc sinh năm 2001, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. (Ảnh: IGNV)
Ngoài visual xinh đẹp, sắc sảo, gu thời trang siêu phá cách và cá tính của cô bạn mới chính là điểm thu hút nhất. (Ảnh: IGNV)
Nhìn vào những hình ảnh mà Bảo Ngọc chia sẻ, có thể nhận thấy cô không ngại thử nghiệm những phong cách mới lạ, từ quyến rũ, cá tính cho đến năng động, phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng 10x thường xuyên mix &amp; match các item tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên tổng thể hài hòa và ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Một trong những điểm nhấn trong phong cách của Bảo Ngọc là việc sử dụng phụ kiện một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Từ kính râm oversized, mũ lưỡi trai đến những chiếc túi xách độc đáo, tất cả đều góp phần tạo nên dấu ấn riêng biệt cho mỗi bộ trang phục. (Ảnh: IGNV)
Cô cũng rất khéo léo trong việc lựa chọn màu sắc, thường ưu tiên những gam màu trung tính kết hợp với một vài điểm nhấn nổi bật để tạo sự thu hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, Bảo Ngọc còn rất chú trọng đến thần thái và cách tạo dáng. Mỗi bức ảnh của cô đều toát lên sự tự tin, phóng khoáng và một chút bất cần, thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ của một fashionista đích thực. (Ảnh: IGNV)
Dù là ngồi chill ở quán cà phê, dạo phố hay tận hưởng hoàng hôn trên ban công, Bảo Ngọc luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật. (Ảnh: IGNV)
#Bảo Ngọc #fashionista #thời trang cá tính #gu ăn mặc #phong cách trẻ trung #Instagram hot

