Xã hội

Đoàn xe tăng, thiết giáp tiến về Quảng trường Ba Đình lúc 3h sáng

Bên tuyến đường di chuyển của những cỗ xe cơ giới, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm, vỗ tay vang dội, reo hò cổ vũ mỗi khi đoàn xe đi qua.

Vân Giang
Rạng sáng ngày 2/9, trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn, các đoàn xe tăng, thiết giáp cùng nhiều khí tài hiện đại đã lần lượt tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Lúc 3h10, khối xe tăng, thiết giáp di chuyển qua đường Thanh Niên trong ánh đèn của buổi sớm, tạo nên khung cảnh hiếm có trên con đường nổi tiếng của Hà Nội.
3h53, dàn xe khí tài các loại tiếp nối tiến qua tuyến đường này, hướng thẳng về trung tâm Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể.
Bên tuyến đường di chuyển của những cỗ xe cơ giới, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm, vỗ tay vang dội, reo hò cổ vũ mỗi khi đoàn xe đi qua.
Âm thanh hòa quyện giữa tiếng động cơ rền vang và niềm hân hoan của nhân dân như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ, để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ lịch sử của dân tộc.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Vân Giang
