Những ca cấy ghép kỳ diệu: Khi y học thay đổi giới hạn của cơ thể con người

Từ những trái tim được thay thế đến các bộ phận nhân tạo, y học hiện đại đang viết lại câu chuyện về sự sống.

Trong lịch sử y khoa, cấy ghép nội tạng từng được xem là một giấc mơ gần như bất khả thi. Cơ thể con người thường đào thải những mô lạ, trong khi việc duy trì một cơ quan mới hoạt động ổn định là thách thức khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong phẫu thuật, miễn dịch học và công nghệ sinh học, hàng loạt ca cấy ghép kỳ diệu đã biến điều tưởng như không thể thành hiện thực.

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Một trong những cột mốc quan trọng nhất là ca ghép thận thành công đầu tiên trên thế giới vào năm 1954 tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Joseph Murray đã thực hiện ca phẫu thuật giữa hai anh em sinh đôi Richard và Ronald Herrick. Vì có bộ gen gần như giống nhau, cơ thể người nhận ít xảy ra phản ứng đào thải. Thành công này mở ra kỷ nguyên mới cho ngành cấy ghép nội tạng.

Ảnh: my.clevelandclinic

Năm 1967, thế giới chứng kiến một bước ngoặt khác khi bác sĩ Christiaan Barnard thực hiện ca ghép tim đầu tiên trên người tại Nam Phi. Dù bệnh nhân chỉ sống thêm 18 ngày, ca phẫu thuật đã chứng minh rằng trái tim của một người có thể tiếp tục đập trong cơ thể khác.

Những năm gần đây, y học còn đạt được những thành tựu gây kinh ngạc hơn. Năm 2018, một bệnh nhân tại Mỹ được ghép thành công gần như toàn bộ khuôn mặt sau khi bị tổn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ, liên quan đến nhiều nhóm chuyên gia và đòi hỏi tái tạo cả da, cơ, mạch máu, dây thần kinh.

Ảnh: jornaldeblumenau.com

Một lĩnh vực khác đang mở ra tương lai mới là cấy ghép các bộ phận nhân tạo và cơ quan sinh học. Các nhà khoa học đang phát triển tim nhân tạo, gan nuôi trong phòng thí nghiệm, mô in bằng công nghệ 3D và các thiết bị kết nối trực tiếp với hệ thần kinh. Những công nghệ này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn hiến tạng vốn luôn thiếu hụt.

Một trong những ca ghép gây chú ý nhất trong thế kỷ XXI là ca ghép mặt của Connie Culp, người trở thành bệnh nhân ghép mặt đầu tiên tại Mỹ vào năm 2008 sau một chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật không chỉ phục hồi ngoại hình mà còn giúp bà lấy lại khả năng ăn uống, nói chuyện và giao tiếp xã hội.

Từ những quả thận đầu tiên được ghép cho đến các nghiên cứu về cơ quan nhân tạo, mỗi ca cấy ghép là sự kết hợp giữa lòng nhân ái của người hiến tặng, tài năng của bác sĩ và sức mạnh của khoa học. Trong tương lai, khi công nghệ tiếp tục phát triển, con người có thể tiến gần hơn đến giấc mơ thay thế hoặc tái tạo nhiều bộ phận cơ thể theo nhu cầu.

Những ca cấy ghép kỳ diệu không chỉ kéo dài sự sống, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: giới hạn thực sự của cơ thể con người nằm ở đâu?