Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Những ca cấy ghép kỳ diệu: Khi y học thay đổi giới hạn của cơ thể con người

Từ những trái tim được thay thế đến các bộ phận nhân tạo, y học hiện đại đang viết lại câu chuyện về sự sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong lịch sử y khoa, cấy ghép nội tạng từng được xem là một giấc mơ gần như bất khả thi. Cơ thể con người thường đào thải những mô lạ, trong khi việc duy trì một cơ quan mới hoạt động ổn định là thách thức khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong phẫu thuật, miễn dịch học và công nghệ sinh học, hàng loạt ca cấy ghép kỳ diệu đã biến điều tưởng như không thể thành hiện thực.

Ảnh: med.nyu

Một trong những cột mốc quan trọng nhất là ca ghép thận thành công đầu tiên trên thế giới vào năm 1954 tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Joseph Murray đã thực hiện ca phẫu thuật giữa hai anh em sinh đôi Richard và Ronald Herrick. Vì có bộ gen gần như giống nhau, cơ thể người nhận ít xảy ra phản ứng đào thải. Thành công này mở ra kỷ nguyên mới cho ngành cấy ghép nội tạng.

Ảnh: my.clevelandclinic

Năm 1967, thế giới chứng kiến một bước ngoặt khác khi bác sĩ Christiaan Barnard thực hiện ca ghép tim đầu tiên trên người tại Nam Phi. Dù bệnh nhân chỉ sống thêm 18 ngày, ca phẫu thuật đã chứng minh rằng trái tim của một người có thể tiếp tục đập trong cơ thể khác.

Những năm gần đây, y học còn đạt được những thành tựu gây kinh ngạc hơn. Năm 2018, một bệnh nhân tại Mỹ được ghép thành công gần như toàn bộ khuôn mặt sau khi bị tổn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ, liên quan đến nhiều nhóm chuyên gia và đòi hỏi tái tạo cả da, cơ, mạch máu, dây thần kinh.

Ảnh: jornaldeblumenau.com

Một lĩnh vực khác đang mở ra tương lai mới là cấy ghép các bộ phận nhân tạo và cơ quan sinh học. Các nhà khoa học đang phát triển tim nhân tạo, gan nuôi trong phòng thí nghiệm, mô in bằng công nghệ 3D và các thiết bị kết nối trực tiếp với hệ thần kinh. Những công nghệ này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn hiến tạng vốn luôn thiếu hụt.

Một trong những ca ghép gây chú ý nhất trong thế kỷ XXI là ca ghép mặt của Connie Culp, người trở thành bệnh nhân ghép mặt đầu tiên tại Mỹ vào năm 2008 sau một chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật không chỉ phục hồi ngoại hình mà còn giúp bà lấy lại khả năng ăn uống, nói chuyện và giao tiếp xã hội.

Từ những quả thận đầu tiên được ghép cho đến các nghiên cứu về cơ quan nhân tạo, mỗi ca cấy ghép là sự kết hợp giữa lòng nhân ái của người hiến tặng, tài năng của bác sĩ và sức mạnh của khoa học. Trong tương lai, khi công nghệ tiếp tục phát triển, con người có thể tiến gần hơn đến giấc mơ thay thế hoặc tái tạo nhiều bộ phận cơ thể theo nhu cầu.

Những ca cấy ghép kỳ diệu không chỉ kéo dài sự sống, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: giới hạn thực sự của cơ thể con người nằm ở đâu?

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#tiến bộ trong kỹ thuật cấy ghép nội tạng #lịch sử ca ghép thận thành công #cấy ghép các bộ phận nhân tạo #ứng dụng công nghệ 3D trong y học #tương lai của y học thay thế cơ thể

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí mật khoa học gây kinh ngạc: Chó thực sự hiểu con người đến đâu?

Từ ánh mắt, giọng nói đến những cử chỉ nhỏ nhất, loài chó dường như có khả năng đọc hiểu con người theo cách đầy kinh ngạc.

Trong hàng chục nghìn năm sống cạnh con người, loài chó đã phát triển một mối liên kết đặc biệt mà không nhiều loài động vật có được. Chúng không chỉ nhận biết người chăm sóc, ghi nhớ thói quen sinh hoạt mà còn có thể hiểu một phần cảm xúc, ý định và tín hiệu giao tiếp của con người. Nhưng chó thực sự hiểu chúng ta đến mức nào vẫn là một câu hỏi hấp dẫn đối với các nhà khoa học.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những động vật kỳ lạ khiến khoa học phải viết lại cách hiểu về giới tính

Trong thế giới tự nhiên, giới tính đôi khi không phải là một đặc điểm cố định mà có thể thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống.

Khi nói đến động vật, nhiều người thường nghĩ rằng giới tính được xác định ngay từ khi sinh ra và giữ nguyên suốt đời. Tuy nhiên, trong tự nhiên tồn tại những loài có khả năng thay đổi giới tính trong quá trình trưởng thành, một hiện tượng được gọi là lưỡng tính tuần tự (sequential hermaphroditism). Đây là một chiến lược sinh tồn đặc biệt, giúp các loài thích nghi với môi trường và tối ưu hóa khả năng sinh sản.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những loài vật có 'siêu năng lực' tái sinh khiến khoa học kinh ngạc

Trong thế giới tự nhiên, một số sinh vật sở hữu khả năng tái sinh phi thường, có thể mọc lại bộ phận đã mất và thách thức giới hạn của sự sống.

Từ một chiếc đuôi bị đứt của thằn lằn cho đến khả năng mọc lại cả cơ thể của những sinh vật nhỏ bé dưới đáy biển, tự nhiên vẫn đang lưu giữ những bí mật khiến con người kinh ngạc. Khả năng tái sinh – quá trình cơ thể tự sửa chữa hoặc thay thế các phần bị tổn thương – là một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của sinh học tiến hóa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới