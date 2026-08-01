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Kho tri thức

Bộ xương dưới bãi đỗ xe- bí mật 500 năm của vị vua nước Anh mất tích

Một phát hiện khảo cổ kỳ lạ đã biến một bãi đỗ xe bình thường ở Leicester thành nơi hé lộ bí mật chôn vùi suốt hơn 500 năm.

Thanh Bình (tổng hợp)

Năm 2012, một nhóm các nhà khảo cổ học Anh bắt đầu một cuộc tìm kiếm tưởng như không tưởng: tìm mộ của Richard III, vị vua cuối cùng của triều đại Plantagenet, người đã biến mất khỏi lịch sử sau trận chiến Bosworth năm 1485. Điều đặc biệt là họ không tìm kiếm trong một nhà thờ cổ hay một nghĩa trang hoàng gia, mà dưới một bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố Leicester.

Ảnh: Fox News

Richard III là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử Anh. Ông trị vì chỉ hơn hai năm trước khi bị đánh bại và tử trận trong cuộc chiến Bosworth, sự kiện đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Hoa Hồng và mở đầu cho triều đại Tudor. Sau cái chết, thi hài ông được chôn tại nhà thờ Greyfriars ở Leicester. Tuy nhiên, khi tu viện này bị giải thể vào thế kỷ XVI dưới thời vua Henry VIII, vị trí ngôi mộ dần bị lãng quên. Theo thời gian, nhà thờ biến mất, khu vực này bị xây dựng lại và cuối cùng trở thành một bãi đỗ xe.

Ảnh: National Geographic

Cuộc điều tra bắt đầu khi các nhà nghiên cứu sử dụng bản đồ lịch sử để xác định vị trí có thể của nhà thờ Greyfriars. Sau nhiều ngày khai quật, họ phát hiện một bộ hài cốt nam giới nằm dưới lớp đất, với những dấu hiệu đặc biệt: cột sống bị cong nghiêm trọng, nhiều vết thương do chiến đấu và một đầu mũi tên vẫn còn trong xương. Những đặc điểm này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu đây có phải là hài cốt của Richard III hay không.

Ảnh: odt.co

Các xét nghiệm ADN sau đó đã đưa ra câu trả lời. Mẫu ADN từ bộ xương được so sánh với hậu duệ còn sống của gia đình Richard III và cho thấy sự phù hợp đáng kể. Ngoài ra, phân tích hộp sọ giúp các nhà khoa học tái dựng khuôn mặt của vị vua, cho thấy ông không giống hoàn toàn hình ảnh “kẻ độc ác, lưng gù” trong nhiều tác phẩm văn học sau này.

Phát hiện này không chỉ là một thành công của khảo cổ học mà còn làm thay đổi cách nhìn về một nhân vật lịch sử. Nhiều nghiên cứu cho rằng hình tượng Richard III bị bóp méo phần nào bởi những người chiến thắng thuộc triều đại Tudor, những người có lợi ích chính trị trong việc xây dựng hình ảnh ông như một bạo chúa.

Năm 2015, hài cốt Richard III được an táng trọng thể tại Nhà thờ Leicester, hơn 500 năm sau khi ông qua đời. Từ một vị vua bị lãng quên dưới lòng đất, Richard III trở thành một trong những nhân vật lịch sử được nghiên cứu nhiều nhất nhờ sự kết hợp giữa khảo cổ học, di truyền học và công nghệ hiện đại.

Câu chuyện về bộ xương dưới bãi đỗ xe Leicester là minh chứng rằng những bí mật lớn nhất của lịch sử đôi khi không nằm trong các cung điện nguy nga, mà ẩn ngay bên dưới những nơi tưởng chừng bình thường nhất của cuộc sống hiện đại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#phát hiện hài cốt vua Richard III #khảo cổ học dưới bãi đỗ xe #ứng dụng xét nghiệm ADN trong khảo cổ #ảnh hưởng của chiến tranh đến hình tượng lịch sử #quá trình tái dựng khuôn mặt lịch sử

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