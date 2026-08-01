Mèo có thể hiểu tiếng người nhanh hơn cả trẻ nhỏ

Mèo đã sống bên cạnh con người khoảng 12.000 năm. Trong suốt thời gian đó, chúng có vẻ luôn âm thầm quan sát cách chúng ta giao tiếp. Một nghiên cứu mới vừa hé lộ loài mèo có thể học cách liên kết ngôn ngữ của con người với các đồ vật hoặc hình ảnh cụ thể. Thậm chí, tốc độ tiếp thu của chúng còn nhanh hơn cả trẻ em.

Trước đây, giới khoa học từng chứng minh mèo có thể nhìn theo hướng chỉ tay của chủ, nhận biết ai là người cho ăn, ai đáng tin cậy và phân biệt được tên gọi của chính mình cũng như tên các thành viên trong nhà. Điều này khiến nhà khoa học nhận thức Saho Takagi tại Đại học Abazu (Nhật Bản) đặt ra câu hỏi liệu loài mèo có khả năng tự nhiên trong việc học ngôn ngữ con người hay không. Cô rất bất ngờ khi phát hiện loài mèo có thể "nghe lén" các cuộc trò chuyện và hiểu từ ngữ mà không cần bất kỳ phần thưởng hay sự huấn luyện đặc biệt nào.

Để kiểm tra khả năng này, nhóm nghiên cứu đã áp dụng mô hình thí nghiệm từng dùng cho em bé 14 tháng tuổi. Ở trẻ em, các bé cần lặp đi lặp lại từ 16 đến 20 lần mới bắt đầu ghép được từ ngữ với hình ảnh. Trong thử nghiệm với 31 con mèo nhà, các chú mèo được cho ngồi trước màn hình máy tính chiếu hai đoạn hình ảnh hoạt họa ngắn, đồng thời phát ra âm thanh do chính chủ nhân đọc một từ bịa đặt.

Kết quả cho thấy phần lớn các con mèo làm quen với sự kết hợp này chỉ sau bốn lần thử, tương đương với vỏn vẹn hai lần tiếp xúc dài 9 giây cho mỗi cặp từ và ảnh. Khi các nhà khoa học cố tình tráo đổi âm thanh lệch với hình ảnh, những con mèo lập tức tỏ ra bối rối. Chúng dành thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình lâu hơn 33% và nhiều con thậm chí giãn dãn đồng tử vì ngạc nhiên.

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Dù vậy, các tác giả nghiên cứu lưu ý chúng ta không nên so sánh trực tiếp tốc độ giữa mèo và em bé. Trong thí nghiệm thập niên 1990, các em bé chỉ nghe từ một âm tiết do người lạ đọc. Trong khi đó, những con mèo nghe từ có ba âm tiết do chính chủ nhân của chúng đọc với giọng điệu nhấn nhá hơn. Tuy nhiên, phát hiện này vẫn chứng minh loài mèo thực sự chú ý đến những gì con người nói hàng ngày và cố gắng hiểu chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.