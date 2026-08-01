Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã cơ chế ghi nhớ bầy đàn kỳ lạ ở loài gián

Các nhà khoa học phát hiện loài gián không cần nhớ bằng não, mà sử dụng ký ức bầy đàn để sống.

Minh Minh

Trong thế giới tự nhiên, ký ức tập thể giữ vai trò quyết định đến sự sống còn của rất nhiều loài động vật. Nhờ có tri thức tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ, bầy đàn mới có thể ghi nhớ chính xác các tuyến đường di cư dài hàng nghìn cây số, các kỹ thuật săn mồi phức tạp hay tìm ra những nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi mùa đông tới.

anh-man-hinh-2026-07-28-luc-172351.png
(RHJ/iStock/Getty Images Plus)

Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà khoa học Mariano Calvo Martín (Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ) lại chỉ ra một sự thật bất ngờ: bầy gián có cách ghi nhớ hoàn toàn khác. Chúng không cần bộ não thông minh hay trí nhớ riêng của từng con, mà ký ức của cả bầy được tạo ra từ chính thói quen tụ tập và bắt chước lẫn nhau.

Thử nghiệm được tiến hành trên loài gián Mỹ (Periplaneta americana).

Để tìm hiểu xem bầy gián sẽ phản ứng ra sao khi môi trường sống quen thuộc bị biến đổi đột ngột, các nhà khoa học đã thiết kế một không gian thử nghiệm đặc biệt với hai khu vực trú ẩn có cấu trúc giống hệt nhau, chỉ khác biệt duy nhất về màu sắc ánh sáng chiếu vào. Một bên được chiếu ánh sáng màu đỏ, vốn là môi trường gián cảm nhận là tối hơn nên chúng rất ưa thích, còn bên kia được chiếu ánh sáng màu xanh lục vốn bị chúng xua đuổi.

Đúng như dự đoán ban đầu, đại đa số các con gián khi thả vào đều ngay lập tức bò về phía khu vực trú ẩn có ánh sáng đỏ.

chambers.jpg
Loài gián Mỹ "ghi nhớ" quyết định theo cách hoạt động của cả tập thể. (Ảnh: RHJ/iStock/Getty Images Plus)

Sau khi bầy gián đã ổn định tại khu vực ánh sáng đỏ, các nhà nghiên cứu bắt đầu tiến hành một bước ngoặt bất ngờ. Họ âm thầm tráo đổi đèn chiếu giữa hai khu vực: nơi bầy gián đang tụ tập đông đúc bị biến thành ánh sáng xanh lục, còn nơi trống trải bên cạnh lại được chiếu ánh sáng đỏ lý tưởng.

Lúc này, một phản ứng kỳ lạ đã diễn ra. Nếu thử nghiệm chỉ có một con gián đơn độc, bản năng sinh tồn sẽ khiến nó ngay lập tức nhận ra sự thay đổi bất lợi, lập tức tháo chạy khỏi khu vực ánh sáng xanh để chuyển sang nơi có ánh sáng đỏ. Nhưng khi ở trong một bầy đàn có số lượng đủ đông, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cả bầy gián kiên quyết bám trụ lại vị trí cũ bất chấp điều kiện môi trường xung quanh đã trở nên tệ đi rõ rệt.

Các nhà khoa học giải thích rằng hiện tượng này không xuất phát từ việc từng con gián trong bầy có trí nhớ về vị trí trú ẩn ban đầu. Bản chất của "ký ức tập thể" này được sinh ra từ chính thói quen nhìn nhau mà sống.

Khi một số lượng gián đủ lớn tụ họp tại một điểm, lực hút từ bầy đàn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức đè bẹp cả tín hiệu cảnh báo từ môi trường bên ngoài bảo chúng phải di chuyển. Kết quả là cả bầy côn trùng hành động theo tập thể như thể chúng đang "ghi nhớ" và bảo vệ lựa chọn ban đầu của mình.

Hiện tượng ký ức tập thể xuất phát từ cách liên kết bầy đàn này không chỉ dừng lại ở loài gián, mà rất có thể đang tồn tại phổ biến ở nhiều loài động vật có tập tính ra quyết định theo nhóm trong tự nhiên, từ các đàn cá bơi theo bầy, những đàn chim di cư, các tổ kiến, đàn ong cho đến cả xã hội con người.

Phát hiện mới này mở ra một cách nhìn nhận hoàn toàn mới cho giới sinh học: ký ức không nhất thiết phải nằm trong bộ não của một cá thể, mà nó có thể được cất giữ và vận hành ngay trong chính sự tương tác giữa các thành viên trong một tập thể.

#gián #ký ức tập thể #tập thể #sinh học #động vật

Bài liên quan

Kho tri thức

Tinh tinh cũng có “trường học”- kho tri thức rừng xanh truyền nhiều thế hệ

Trong những khu rừng nhiệt đới châu Phi, tinh tinh không chỉ sinh tồn bằng bản năng mà còn truyền lại những “bí quyết” qua nhiều thế hệ.

Trong một thời gian dài, con người từng tin rằng văn hóa – khả năng học hỏi, ghi nhớ và truyền đạt hành vi giữa các thế hệ – là đặc quyền của loài người. Tuy nhiên, những nghiên cứu về tinh tinh hoang dã đã thay đổi quan niệm này. Các nhà khoa học phát hiện rằng những loài linh trưởng gần gũi với con người không chỉ sử dụng công cụ, mà còn dạy lại kỹ năng cho con non, tạo nên những truyền thống riêng biệt trong từng cộng đồng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật về những đàn khủng long từng lang thang ở Nam Cực và Bắc Cực

Hàng chục triệu năm trước, khi Trái Đất có khí hậu rất khác ngày nay, những đàn khủng long đã từng sinh sống ở những vùng đất gần hai cực của hành tinh.

Trong trí tưởng tượng phổ biến, khủng long thường gắn liền với những khu rừng nhiệt đới nóng ẩm. Tuy nhiên, các phát hiện hóa thạch trong những vùng ngày nay thuộc Bắc Cực và Nam Cực đã chứng minh rằng nhiều loài khủng long từng thích nghi với môi trường lạnh giá, nơi có những mùa đông kéo dài và nhiều tháng gần như không có ánh sáng Mặt Trời.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sửng sốt cảnh cá voi sát thủ lao như tên bắn, xé nát cá mặt trăng khổng lồ

Giới khoa học bất ngờ trước chiến thuật săn mồi kỳ lạ của cá voi sát thủ, khi chúng lao thân mình nặng hàng tấn vào cá mặt trăng để xé nhỏ con mồi.

Cá voi sát thủ (Orcinus orca) từ lâu đã nổi tiếng với các chiến thuật săn mồi tinh vi và tàn khốc. Chúng biết tạo sóng dội để hất hải cẩu khỏi băng trôi, hoặc phẫu thuật chính xác để lấy bộ gan béo ngậy của cá mập trắng đại dương.

Mới đây tại vịnh California, loài sát thủ đỉnh cao này lại khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng. Chúng vận dụng sức mạnh và sự khôn ngoan vào một hành vi kỳ lạ: lao thẳng ở tốc độ cao vào những con cá mặt trăng khổng lồ khiến con mồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới