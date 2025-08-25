Hà Nội

Nho "quý tộc" Nhật Bản chỉ vài chục nghìn bán đầy chợ Việt

Kinh doanh

Nho "quý tộc" Nhật Bản chỉ vài chục nghìn bán đầy chợ Việt

Chỉ sau vài năm, Trung Quốc đã biến loại quả “quý tộc” vốn chỉ dành cho giới nhà giàu thành hàng bình dân giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cách đây vài năm, nho mẫu đơn Shine Musat (hay còn gọi nho sữa) của Nhật Bản xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Việt Nam với giá lên đến hàng triệu đồng/kg. Ảnh: Kingfoodmart
Nhưng gần đây, những chùm nho sữa màu xanh căng bóng, quả to như ngón chân cái bỗng được bán la liệt tại chợ Việt với giá "siêu rẻ" khiến người tiêu dùng bất ngờ. Ảnh chụp màn hình
Theo đó, những chùm nho từng được coi là hàng cao cấp giá chỉ từ 30.000 - 120.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Đặt mua cả thùng nho sữa 9 kg cả bì (7 kg lõi) với giá 225.000 đồng/kg, chị Thanh (Hà Nội) cho biết, mỗi cân nho sữa chỉ khoảng hơn 30.000 đồng. Ảnh: Facebook
Bán nho sữa với giá 65.000 đồng/kg, chị Duyên (Hà Nội) bán được vài chục thùng mỗi ngày. Ảnh: Facebook
Theo chị Duyên, nho sữa quả to, không có hạt, thơm nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Nói về nguồn gốc, chị Duyên cho biết, nho sữa giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng/kg bán đầy chợ là nho trồng tại Trung Quốc. Ảnh: Facebook
Nho sữa Shine Muscat là kết quả của sự lai tạo giữa giống Akitsu-21 và Hakunan do Viện Khoa học Cây ăn quả Quốc gia (NIFTS) Nhật Bản tạo ra vào năm 1988. Ảnh: An68 Fruits
Nho Shine Muscat quả to, không hạt, cùi dày, độ ngọt cao, có mùi thơm, vị ngọt đậm đà và thời gian bảo quản lâu. Ảnh: Công Thương
Từ năm 2006, nho sữa Nhật Bản du nhập vào Trung Quốc. Năm 2020, nho sữa Trung Quốc lần đầu xuất hiện tại chợ Việt với giá dao động từ 170.000 - 250.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
#nho sữa Nhật Bản #nho Shine Muscat #giá nho sữa giảm #nho Trung Quốc #quả cao cấp Việt Nam #nho nhập khẩu

