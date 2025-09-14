Hot face sao Việt: Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con

Hà Nội

Giải trí

Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Bộ ảnh cưới của Đình Tú, Ngọc Huyền được khán giả khen như trong các phim thanh xuân. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 14/9: Diễn viên Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh
Bộ ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền được khán giả khen như trong các phim thanh xuân. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Á hậu Trịnh Kim Chi gác công việc, cùng ông xã doanh nhân ra ngoại ô nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi
Diễn viên Khả Ngân khoe nét trong trẻo trong một sự kiện gần đây. Ảnh: FB Khả Ngân
Diễn viên Thủy Top hành hương ở Ấn Độ. Tại đây, cô tham gia khóa tu tập, thiền và trải nghiệm du lịch tâm linh. Ảnh: FB Huỳnh Minh Thuỷ
"Hôm nay Hoà Minzy rất vui khi nhận được giải thưởng Nghệ sĩ truyền cảm hứng văn hoá Việt Nam năm 2025 do YouTube Việt Nam trao cho!", Hoà Minzy khoe giải thưởng danh giá từ YouTube. Ảnh: FB Hòa Minzy
Ca sĩ Phi Hùng đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ khán giả. Ảnh: FB Nguyễn Phi Hùng
Nam Thư trông mạnh mẽ, cá tính. Ảnh: FB Trần Nam Thư
Á hậu Lệ Hằng quyến rũ hết nấc khi diện đầm lụa, buông lơi vai trần. Ảnh: FB Lệ Hằng
