Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Mãn kinh 30 năm, u xơ vẫn 'thức giấc' gây biến chứng nguy hiểm

Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm.

Thúy Nga

Thông thường, u xơ tử cung sẽ teo nhỏ sau mãn kinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 74 tuổi vừa được PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ngoại lệ đáng báo động.

u-xo.png
Phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khối u "ngủ quên" 3 thập kỷ

Bệnh nhân phát hiện u xơ từ 30 năm trước. Tin rằng mãn kinh khối u sẽ tự hết, bà không đi kiểm tra định kỳ.

Gần đây, những cơn đau tức hạ vị xuất hiện dồn dập. Kết quả thăm khám gây bất ngờ: Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, kết quả chụp MRI cho thấy: Hình ảnh khối u xơ lớn ở thân tử cung (FIGO 2-5), có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm. Khối u xơ thành trước tử cung (FIGO 6).

u-xo-4.png
Hình ảnh khối u trên siêu âm - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền, ê-kíp đã hội chẩn kỹ lưỡng, kiểm soát bệnh lý và chỉ định: Phẫu thuật nội soi với mục tiêu xâm lấn tối thiểu giúp người bệnh mau hồi phục. Với kỹ thuật chính xác, hạn chế mất máu và kiểm soát tốt các nguy cơ tiền mê, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, hết đau, có thể vận động nhẹ nhàng và đủ điều kiện ra viện. Niềm vui của người bệnh chính là minh chứng cho năng lực và sự tận tâm của các y bác sĩ tại Khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

u-xo-3.png
Ê- kíp phẫu thuật lấy khối u khổng lồ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cách phòng ngừa biến chứng u xơ tử cung

BSCKI Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, u xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời, biến chứng u xơ tử cung có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Biến chứng u xơ tử cung thường xuất hiện và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh khi khối u xơ có kích thước lớn. Một số biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm bao gồm:

Chèn ép các cơ quan xung quanh: Tùy vào vị trí và kích thước, các khối u xơ có thể chèn vào các cơ quan lân cận như niệu quản, bàng quang dẫn đến tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc cảm giác không thể tiểu hết; gây áp lực lên trực tràng dẫn đến táo bón và chảy máu khi đại tiện…

Thiếu máu: U xơ tử cung dưới niêm mạc gây ra tình trạng rong kinh (chảy máu kéo dài và nhiều) khiến bệnh nhân bị thiếu máu với các dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, sắc mặt kém hồng hào, hoa mắt thậm chí là trụy mạch do sốc mất máu;

Đau khi quan hệ tình dục: Nếu u xơ nằm gần cổ tử cung hoặc âm đạo, chúng có thể gây đau khi quan hệ tình dục;

Nhiễm khuẩn: Các khối u xơ tử cung thường gây nhiễm khuẩn đường sinh dục hoặc lan sang các cơ quan xung quanh, thậm chí toàn bộ cơ thể;

Cảm giác đầy bụng hoặc áp lực: Các u xơ lớn có thể gây ra cảm giác đầy bụng hoặc áp lực trong vùng chậu;

Vô sinh hoặc khó thụ thai: Trong một số trường hợp, u xơ có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai thậm chí là vô sinh;

Gây băng huyết: Đây là một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, trong đó u xơ có thể gây chảy máu âm đạo nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức.

u-xo-5.png
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKI Dương Ngọc Vân nhấn mạnh, biến chứng u xơ tử cung có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là khả năng sinh sản. Số liệu thống kê từ các nghiên cứu y khoa cho thấy, u xơ tử cung là nguyên nhân gây giảm 35% tỷ lệ mang thai tự nhiên, đồng thời tăng tỷ lệ sảy thai (dọa sảy thai, đẻ non) lên tới 65% ở phụ nữ.

Do đó, chị em tuyệt đối không được chủ quan trước các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Biện pháp duy nhất để phòng ngừa biến chứng u xơ tử cung đó chính là chủ động thăm khám định kỳ để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Dựa trên cơ sở thăm khám lâm sàng cùng các kết quả chẩn đoán, bác sĩ xác định chính xác được vị trí, số lượng, mức độ ảnh hưởng của khối u, từ đó chỉ định phương pháp điều trị hiệu quả.

"U xơ tử cung đa phần lành tính nhưng không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật teo nhỏ sau mãn kinh. Phụ nữ có tiền sử u xơ cần:

Thăm khám định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Không chủ quan khi thấy các dấu hiệu đau tức bụng, ngay cả khi đã mãn kinh nhiều năm", PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo.

#Phẫu thuật u xơ tử cung #Biến chứng u xơ tử cung #Chẩn đoán và điều trị u xơ #Phòng ngừa u xơ tử cung #U xơ tử cung ở người cao tuổi #Tầm soát u xơ tử cung định kỳ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lấy trọn khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho người phụ nữ Campuchia

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoa Phụ sản vừa phối hợp cùng khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung khổng lồ biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4 kg cho bệnh nhân M.P (47 tuổi, trú tại tỉnh Ratanakiri – Campuchia).

BS.CKII Trần Thị Thảo – Trưởng khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bảo tồn tử cung thành công cho cô gái 26 tuổi mang khối u trên 30 cm

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công lấy trọn khối u xơ tử cung trên 30 cm và bảo tồn tử cung cho cô gái trẻ.

Nguy cơ cắt bỏ tử cung vì u khủng khi chưa có gia đình

Chị A (26 tuổi, Hà Nội), hiện làm việc tại nước ngoài, là một cô gái trẻ, năng động và luôn bận rộn với công việc. Cách đây nửa năm, chị bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu bất thường ở bụng dưới như căng tức, nặng bụng và tần suất khó chịu ngày càng tăng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều trị u xơ tử cung lớn như thai 6 tháng bằng nút mạch

Phương pháp nút mạch u xơ tử cung giúp teo nhỏ khối u lớn, giảm đau, tránh phẫu thuật và bảo tồn khả năng sinh sản.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã thực hiện nút mạch thành công cho người bệnh có u xơ tử cung kích thước lớn kèm thiếu máu nặng. Chỉ sau 3 tháng, khối u giảm thể tích tới 8 lần, chấm dứt triệu chứng đau bụng kéo dài.

Mệt mỏi, bụng to tưởng do mãn kinh không ngờ “u khủng”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới