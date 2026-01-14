Mãn kinh 30 năm, u xơ vẫn 'thức giấc' gây biến chứng nguy hiểm

Thông thường, u xơ tử cung sẽ teo nhỏ sau mãn kinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 74 tuổi vừa được PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ngoại lệ đáng báo động.

Phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khối u "ngủ quên" 3 thập kỷ

Bệnh nhân phát hiện u xơ từ 30 năm trước. Tin rằng mãn kinh khối u sẽ tự hết, bà không đi kiểm tra định kỳ.

Gần đây, những cơn đau tức hạ vị xuất hiện dồn dập. Kết quả thăm khám gây bất ngờ: Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, kết quả chụp MRI cho thấy: Hình ảnh khối u xơ lớn ở thân tử cung (FIGO 2-5), có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm. Khối u xơ thành trước tử cung (FIGO 6).

Hình ảnh khối u trên siêu âm - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền, ê-kíp đã hội chẩn kỹ lưỡng, kiểm soát bệnh lý và chỉ định: Phẫu thuật nội soi với mục tiêu xâm lấn tối thiểu giúp người bệnh mau hồi phục. Với kỹ thuật chính xác, hạn chế mất máu và kiểm soát tốt các nguy cơ tiền mê, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, hết đau, có thể vận động nhẹ nhàng và đủ điều kiện ra viện. Niềm vui của người bệnh chính là minh chứng cho năng lực và sự tận tâm của các y bác sĩ tại Khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ê- kíp phẫu thuật lấy khối u khổng lồ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cách phòng ngừa biến chứng u xơ tử cung

BSCKI Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, u xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời, biến chứng u xơ tử cung có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Biến chứng u xơ tử cung thường xuất hiện và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh khi khối u xơ có kích thước lớn. Một số biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm bao gồm:

Chèn ép các cơ quan xung quanh: Tùy vào vị trí và kích thước, các khối u xơ có thể chèn vào các cơ quan lân cận như niệu quản, bàng quang dẫn đến tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc cảm giác không thể tiểu hết; gây áp lực lên trực tràng dẫn đến táo bón và chảy máu khi đại tiện…

Thiếu máu: U xơ tử cung dưới niêm mạc gây ra tình trạng rong kinh (chảy máu kéo dài và nhiều) khiến bệnh nhân bị thiếu máu với các dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, sắc mặt kém hồng hào, hoa mắt thậm chí là trụy mạch do sốc mất máu;

Đau khi quan hệ tình dục: Nếu u xơ nằm gần cổ tử cung hoặc âm đạo, chúng có thể gây đau khi quan hệ tình dục;

Nhiễm khuẩn: Các khối u xơ tử cung thường gây nhiễm khuẩn đường sinh dục hoặc lan sang các cơ quan xung quanh, thậm chí toàn bộ cơ thể;

Cảm giác đầy bụng hoặc áp lực: Các u xơ lớn có thể gây ra cảm giác đầy bụng hoặc áp lực trong vùng chậu;

Vô sinh hoặc khó thụ thai: Trong một số trường hợp, u xơ có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai thậm chí là vô sinh;

Gây băng huyết: Đây là một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, trong đó u xơ có thể gây chảy máu âm đạo nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKI Dương Ngọc Vân nhấn mạnh, biến chứng u xơ tử cung có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là khả năng sinh sản. Số liệu thống kê từ các nghiên cứu y khoa cho thấy, u xơ tử cung là nguyên nhân gây giảm 35% tỷ lệ mang thai tự nhiên, đồng thời tăng tỷ lệ sảy thai (dọa sảy thai, đẻ non) lên tới 65% ở phụ nữ.

Do đó, chị em tuyệt đối không được chủ quan trước các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Biện pháp duy nhất để phòng ngừa biến chứng u xơ tử cung đó chính là chủ động thăm khám định kỳ để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Dựa trên cơ sở thăm khám lâm sàng cùng các kết quả chẩn đoán, bác sĩ xác định chính xác được vị trí, số lượng, mức độ ảnh hưởng của khối u, từ đó chỉ định phương pháp điều trị hiệu quả.