Ra máu âm đạo, người phụ nữ 46 tuổi không ngờ u xơ tử cung biến chứng

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi bóc đa u xơ tử cung lớn, bảo tồn tử cung kèm xử trí tổn thương lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên gây dính ruột nhiều cho người phụ nữ 46 tuổi, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

​Trước đó khoảng 3 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định nhập viện.

​Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tử cung to hơn bình thường, đường kính trước – sau 52 mm, độ dày nội mạc tử cung 9 mm. Tại thành trước tử cung xuất hiện khối u có cấu trúc khác mô cơ, kích thước khoảng 76 × 65 × 73 mm, có tín hiệu mạch rải rác. Ngoài ra, tại thành sau đoạn eo tử cung cũng ghi nhận một khối u tương tự, kích thước 21 × 24 mm.

Ê-kíp phẫu thuật bóc đa u xơ tử cung gây dính ruột cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi nhập khoa, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành hội chẩn, chụp cắt lớp vi tính và thực hiện thêm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Trên cơ sở đó, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung kích thước lớn.

​Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận nhiều khối u xơ lớn trên bề mặt tử cung. Đặc biệt, bệnh nhân còn mắc lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên, gây dính ruột nhiều vào mặt sau tử cung, làm tăng mức độ phức tạp của ca mổ.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành xử trí cẩn trọng các tổn thương dính ruột trước khi bóc tách các khối u xơ bằng phương pháp nội soi.

​Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc tăng co tử cung và thuốc cầm máu. Quá trình hậu phẫu diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng bất thường. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

​Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Hoài, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, tiến triển âm thầm và dễ bị người bệnh chủ quan.

Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng kéo dài, thậm chí dẫn đến các biến chứng phức tạp như dính ruột, làm tăng mức độ khó của phẫu thuật.