Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau bụng, rong kinh u xơ tử cung to như thai 3 tháng

U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, có thể gây rong kinh, đau bụng, thiếu máu kéo dài. Nút mạch cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoa Phụ sản phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh mới thực hiện thành công ca nút mạch điều trị u xơ tử cung cho chị Quan Thị Bền – hộ sinh đang công tác tại khoa Phụ sản của bệnh viện.

Với vai trò là người làm chuyên môn, hằng ngày trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng sản phụ, chị Bền hiểu rõ những ảnh hưởng mà u xơ tử cung có thể gây ra đối với sức khỏe phụ nữ.

Tuy nhiên, khi chính bản thân mình đối diện với bệnh lý này, những triệu chứng đau bụng, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi, thiếu máu, cùng khối u lớn tương đương thai 3 tháng đã khiến chị không khỏi lo lắng.

nut-mach-u-xo1.jpg
Thăm khám cho nữ hộ sinh bị u xơ tử cung to như thai 3 tháng - Ảnh BVCC

Ngay khi nhập viện, chị được các đồng nghiệp tại khoa Phụ sản thăm khám kỹ lưỡng, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng bằng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại của bệnh viện. Sau hội chẩn, chị được chẩn đoán u xơ tử cung và chỉ định chụp – nút mạch điều trị u xơ tử cung bằng hệ thống số hóa xóa nền (DSA).

Thạc sĩ, bác sĩ Ma Hoàng Mậu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Nút mạch điều trị u xơ tử cung là phương pháp can thiệp tối thiểu, an toàn, hiệu quả cao, giúp bảo tồn tử cung, giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

nut-mach-u-xo2-copy.jpg
Nữ hộ sinh trở lại với công việc sau can thiệp - Ảnh BVCC

Quá trình can thiệp được thực hiện theo phương pháp Seldinger, đường vào động mạch đùi phải, dưới hướng dẫn của hình ảnh học. Vật liệu chuyên dụng được đưa vào làm tắc các mạch máu nuôi khối u, từ đó khiến u xơ teo nhỏ dần theo thời gian, không cần phẫu thuật và không phải cắt tử cung.

Sau can thiệp, sức khỏe chị Quan Thị Bền ổn định nhanh, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hình ảnh MRI vùng chậu trước và sau can thiệp cho thấy khối u teo nhỏ rõ rệt, đáp ứng điều trị rất tốt.

Chia sẻ sau khi hồi phục, chị Quan Thị Bền xúc động cho biết: “Là một hộ sinh công tác tại khoa Phụ sản, tôi hiểu và tin vào chuyên môn của đồng nghiệp. Nhưng khi trực tiếp trở thành người bệnh, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự tận tâm, trách nhiệm, tay nghề vững vàng của đội ngũ bác sĩ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại của bệnh viện. Sau điều trị, sức khỏe tôi ổn định, tinh thần thoải mái, hoàn toàn an tâm và tin tưởng”.

nut-mach-u-xo-copy.jpg
Bệnh nhân nhanh chóng bình phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Minh Hải, Trưởng khoa Phụ sản chia sẻ thêm: “U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, có thể gây rong kinh, đau bụng, thiếu máu kéo dài. Nút mạch là một trong những phương pháp điều trị hiện đại, phù hợp với nhiều trường hợp, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh”.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp nút mạch u xơ tử cung: Bảo tồn tử cung; Ít xâm lấn, giảm đau; Thời gian hồi phục nhanh; Hạn chế biến chứng; Cải thiện rõ rệt các triệu chứng rong kinh, đau bụng...

#Điều trị u xơ tử cung bằng nút mạch #Bảo tồn tử cung và giảm đau #Chẩn đoán hình ảnh và hệ thống DSA #Lợi ích của phương pháp nút mạch #Chữa trị u xơ tử cung hiện đại

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ra máu âm đạo, người phụ nữ 46 tuổi không ngờ u xơ tử cung biến chứng

​Khi được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi bóc đa u xơ tử cung lớn, bảo tồn tử cung kèm xử trí tổn thương lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên gây dính ruột nhiều cho người phụ nữ 46 tuổi, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

​Trước đó khoảng 3 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định nhập viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mãn kinh 30 năm, u xơ vẫn 'thức giấc' gây biến chứng nguy hiểm

Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm.

Thông thường, u xơ tử cung sẽ teo nhỏ sau mãn kinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 74 tuổi vừa được PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ngoại lệ đáng báo động.

u-xo.png
Phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lấy trọn khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho người phụ nữ Campuchia

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoa Phụ sản vừa phối hợp cùng khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung khổng lồ biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4 kg cho bệnh nhân M.P (47 tuổi, trú tại tỉnh Ratanakiri – Campuchia).

BS.CKII Trần Thị Thảo – Trưởng khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới