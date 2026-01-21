Đau bụng, rong kinh u xơ tử cung to như thai 3 tháng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoa Phụ sản phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh mới thực hiện thành công ca nút mạch điều trị u xơ tử cung cho chị Quan Thị Bền – hộ sinh đang công tác tại khoa Phụ sản của bệnh viện.

Với vai trò là người làm chuyên môn, hằng ngày trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng sản phụ, chị Bền hiểu rõ những ảnh hưởng mà u xơ tử cung có thể gây ra đối với sức khỏe phụ nữ.

Tuy nhiên, khi chính bản thân mình đối diện với bệnh lý này, những triệu chứng đau bụng, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi, thiếu máu, cùng khối u lớn tương đương thai 3 tháng đã khiến chị không khỏi lo lắng.

Thăm khám cho nữ hộ sinh bị u xơ tử cung to như thai 3 tháng - Ảnh BVCC

Ngay khi nhập viện, chị được các đồng nghiệp tại khoa Phụ sản thăm khám kỹ lưỡng, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng bằng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại của bệnh viện. Sau hội chẩn, chị được chẩn đoán u xơ tử cung và chỉ định chụp – nút mạch điều trị u xơ tử cung bằng hệ thống số hóa xóa nền (DSA).

Thạc sĩ, bác sĩ Ma Hoàng Mậu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Nút mạch điều trị u xơ tử cung là phương pháp can thiệp tối thiểu, an toàn, hiệu quả cao, giúp bảo tồn tử cung, giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Nữ hộ sinh trở lại với công việc sau can thiệp - Ảnh BVCC

Quá trình can thiệp được thực hiện theo phương pháp Seldinger, đường vào động mạch đùi phải, dưới hướng dẫn của hình ảnh học. Vật liệu chuyên dụng được đưa vào làm tắc các mạch máu nuôi khối u, từ đó khiến u xơ teo nhỏ dần theo thời gian, không cần phẫu thuật và không phải cắt tử cung.

Sau can thiệp, sức khỏe chị Quan Thị Bền ổn định nhanh, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hình ảnh MRI vùng chậu trước và sau can thiệp cho thấy khối u teo nhỏ rõ rệt, đáp ứng điều trị rất tốt.

Chia sẻ sau khi hồi phục, chị Quan Thị Bền xúc động cho biết: “Là một hộ sinh công tác tại khoa Phụ sản, tôi hiểu và tin vào chuyên môn của đồng nghiệp. Nhưng khi trực tiếp trở thành người bệnh, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự tận tâm, trách nhiệm, tay nghề vững vàng của đội ngũ bác sĩ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại của bệnh viện. Sau điều trị, sức khỏe tôi ổn định, tinh thần thoải mái, hoàn toàn an tâm và tin tưởng”.

Bệnh nhân nhanh chóng bình phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Minh Hải, Trưởng khoa Phụ sản chia sẻ thêm: “U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, có thể gây rong kinh, đau bụng, thiếu máu kéo dài. Nút mạch là một trong những phương pháp điều trị hiện đại, phù hợp với nhiều trường hợp, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh”.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp nút mạch u xơ tử cung: Bảo tồn tử cung; Ít xâm lấn, giảm đau; Thời gian hồi phục nhanh; Hạn chế biến chứng; Cải thiện rõ rệt các triệu chứng rong kinh, đau bụng...