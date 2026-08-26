Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị khởi tố vì cho thuê đất sai

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 nguyên cán bộ xã Trung Hà để điều tra việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng thẩm quyền, gây chênh lệch hơn 228.000 m².

Ngày 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là nguyên cán bộ xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, cho thuê đất bãi bồi ven sông tại xã Trung Hà.

Bị can Trần Văn Trò.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà; Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà và Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã Trung Hà, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Hà từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, ông Trần Văn Trò có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Mặc dù nhận thức việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, ông Trò vẫn chỉ đạo ông Sái Văn Thường cùng cán bộ, nhân viên cấp dưới tổ chức cho 8 hộ dân thuê đất tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Khu vực này nay thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Bị can Sái Văn Thường.

Trong quá trình cho thuê đất, ông Trò không chỉ đạo cán bộ chuyên môn đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa. Theo tài liệu điều tra bước đầu, điều này dẫn đến diện tích đất 8 hộ dân thực tế sử dụng lớn hơn nhiều so với diện tích ghi trong hợp đồng.

Cụ thể, tổng diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng là 264.844,87 m², trong khi tổng diện tích ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ 36.200 m², chênh lệch hơn 228.000 m².

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan; đồng thời xác định tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

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