Nhân viên bảo vệ bị thương do chó hoang cắn vào vai

Vụ việc gây sốc ở Goregaon West đã làm dấy lên những câu hỏi về an toàn xung quanh khuôn viên trường học và tình trạng gia tăng chó hoang hung dữ.

Trường Hân dịch

Một nhân viên bảo vệ trường học ở Goregaon West, Mumbai, đã bị thương vào sáng thứ Năm sau khi bị một con chó hoang bất ngờ tấn công ngay trong khuôn viên trường. Đoạn video CCTV ghi lại vụ việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây ra sự lo ngại rộng rãi trong các bậc phụ huynh và cư dân trong khu vực, thông tin trên trang Pune Pulse.

Nguồn: @tv9kannada / X

Vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng tại một trường học ở Siddharth Nagar, nơi người bảo vệ được nhìn thấy đang đi qua cổng trong bộ đồng phục của mình, trong khi hai con chó hoang lảng vảng gần đó. Video cho thấy một con chó ngồi gần lối vào trong khi con khác tiến đến từ phía trước. Vài khoảnh khắc sau, khi người bảo vệ quay lại phía cổng, con chó đang tiến đến bất ngờ lao vào anh ta, nhảy cao và cắn vào vai trái của anh ta.

Người bảo vệ được nhìn thấy đang vật lộn để thoát khỏi con chó khi nó bám chặt lấy anh ta trong vài giây trước khi buông ra. Anh ta cố gắng đẩy con vật ra bằng tay kia, sau đó con chó lùi lại một lúc. Một đồng nghiệp sau đó đến với một cây gậy gỗ dài để giúp đánh giá tình hình. Trước khi họ kịp phản ứng hoàn toàn, con chó đó lại chạy trở lại và lao vào họ. Lần tấn công thứ hai bị chặn lại khi nhân viên cầm gậy đánh vào đầu con chó, buộc nó phải lùi lại và ngăn chặn một vết cắn khác.

Theo các nhân chứng, người bảo vệ bị thương ở vai và đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Đoạn video đã gây lo ngại cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi vụ tấn công xảy ra bên trong một cơ sở giáo dục vào giờ học buổi sáng.

Cư dân trong khu vực cho biết tình trạng chó hoang tấn công người đi bộ, học sinh và người giao hàng đang gia tăng trong những tháng gần đây, với nhiều báo cáo về việc chó đuổi theo người đi bộ, học sinh và người giao hàng. Phụ huynh đã đặt câu hỏi về các biện pháp an toàn xung quanh trường học, đặc biệt là vào giờ đến trường và tan học khi trẻ em dễ bị tấn công nhất.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật cũng đã lên tiếng, lưu ý rằng những sự việc như vậy thường xảy ra khi chó cảm thấy bị đe dọa hoặc có hành vi bảo vệ lãnh thổ. Họ nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến dịch triệt sản có hệ thống, chương trình tiêm phòng và thực hành cho ăn có trách nhiệm để giảm thiểu xung đột. Chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng người dân hy vọng video lan truyền trên mạng sẽ thúc đẩy hành động nhanh hơn để quản lý việc chó hoang di chuyển trong khu vực trường học.

Vụ việc này làm nổi bật sự xung đột ngày càng gia tăng giữa không gian sống của con người và quần thể động vật hoang ở các khu dân cư đông đúc. Với đoạn video được lan truyền rộng rãi, kêu gọi cả các biện pháp an toàn tức thời và sự can thiệp chính sách dài hạn hơn, phụ huynh và cư dân đang thúc giục chính quyền đảm bảo môi trường an toàn hơn cho học sinh và nhân viên.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào được công bố về các biện pháp tiếp theo đối với con chó hung dữ hoặc liệu nhà trường có yêu cầu các biện pháp an ninh bổ sung hay không. Trong khi đó, người bảo vệ đang hồi phục sức khỏe, còn chính quyền và người dân địa phương đang xem xét những biện pháp có thể thực hiện để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai.

