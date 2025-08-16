Nhan sắc hot girl xứ Trung netizen đồn đoán được bạn trai tặng xe 20 tỷ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Nữ chính của màn tặng xe đậm chất "giới nhà giàu" này được biết là một hot girl mạng xã hội với lối sống sang chảnh, chuẩn "tiểu thư tài phiệt".

Trầm Phương
Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây xôn xao trước thông tin một "phú nhị đại" ở Thượng Hải đã chi 20 tỷ đồng để mua tặng bạn gái một chiếc Rolls-Royce màu hồng phiên bản giới hạn. Ngay lập tức, danh tính và nhan sắc của cô gái may mắn này đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Theo đó, đoạn clip quay lại cảnh xe tải chở một chiếc Rolls-Royce màu hồng đi trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc trở nên viral. Bên ngoài hộp trưng bày quà tặng "khủng" này có đề dòng chữ (tạm dịch): "UBB bảo bối, mãi yêu em - Bing Yu. Hãy để tình yêu và cuộc sống bùng cháy mãnh liệt hơn nữa, hy vọng rằng nó sẽ kéo dài suốt 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông".
Rất nhanh sau đó, nhiều người cũng đã nhận ra UBB chính là một hot girl nổi tiếng trên Douyin với cuộc sống được ví như tiểu thư hàng đầu Thượng Hải.
Dù sở hữu thân hình mảnh mai, Lạc Lạc lại gây ấn tượng mạnh với nhan sắc ngọt ngào, gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ như búp bê.
Vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung của cô được ví như "nữ thần thanh xuân" và khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trước món quà "khủng" này, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều bình luận, không chỉ bày tỏ sự ghen tị mà còn hết lời khen ngợi nhan sắc của UBB.
Nhiều người cho rằng với vẻ đẹp và sự duyên dáng của mình, cô hoàn toàn xứng đáng với món quà xa xỉ này.
Câu chuyện tình yêu lãng mạn này nhanh chóng trở thành một "cổ tích" hiện đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Chiếc xe mà UBB nhận được là Rolls-Royce Wraith màu hồng - dòng coupe siêu sang của hãng Rolls-Royce, có giá niêm yết khoảng 4,8 - 6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16 - 20 tỷ đồng Việt Nam).
UBB khá chăm cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Từ những chuyến du lịch sang chảnh, các dịch vụ cao cấp đến tủ đồ toàn hàng hiệu.
Quần áo, giày dép cô sử dụng đều là đồ thiết kế riêng hoặc các phiên bản giới hạn, giúp cô luôn giữ hình ảnh chỉn chu như một “rich girl”, tiểu thư chính hiệu.
