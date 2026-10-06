Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.

Theo Thủ tướng, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.