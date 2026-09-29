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Chính trị

Ban Bí thư quy định bộ máy đảng ủy cơ sở ban, cơ quan Đảng ở T.Ư

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 219 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp Đảng ở TƯ.

Hải Ninh

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 219-QĐ/TW ngày 22/9/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Theo Quy định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ đạo đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương ban hành quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác trên cơ sở nội dung tại các phụ lục kèm theo Quy định, phù hợp tình hình thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm một số định hướng sau:

Đảng ủy quyết định chủ trương, định hướng và những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, kết luận và thông qua công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng ủy; ủy quyền cho ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đảng ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, xử lý công việc giữa hai kỳ họp trong phạm vi thẩm quyền được giao hoặc được đảng ủy ủy quyền và báo cáo đảng ủy những nội dung công việc đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị.

Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đảng ủy không làm thay công việc thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quy định đồng thời yêu cầu xác định rõ một chủ thể chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.

Theo Phụ lục đính kèm, các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng ủy cơ quan của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng uỷ có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Nhân Dân; Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ; đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với đảng bộ và đơn vị.

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