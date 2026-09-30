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Chính trị

Hải Phòng bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận về Đảng ủy MTTQ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Hải Ninh

Việc bàn giao nguyên trạng 2 phòng chuyên môn và 17 cán bộ nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

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Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã thông qua dự thảo biên bản và tiến hành ký kết bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Nội dung bàn giao gồm nguyên trạng 2 phòng chuyên môn tham mưu (Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, dân tộc và tôn giáo; Phòng Đoàn thể và các hội) cùng 17 cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp làm công tác dân vận; danh sách cán bộ hưu trí; hệ thống hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; kinh phí, tài sản, trang thiết bị làm việc và danh mục các đề án, chương trình công tác đang triển khai bảo đảm tính liên tục, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

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Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố khẳng định công tác chuẩn bị bàn giao đã được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức.

Sau hội nghị, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố khẩn trương phân công nhiệm vụ, bố trí vị trí việc làm phù hợp để đội ngũ cán bộ mới tiếp nhận nhanh chóng ổn định và phát huy năng lực chuyên môn.

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Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, hai cơ quan tiếp tục thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin thường xuyên trong các lĩnh vực có tính chất liên thông, bảo đảm nâng cao chất lượng tham mưu công tác tuyên giáo và dân vận cho Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

#Hải Phòng #dân vận #MTTQ #chuyển giao #chính quyền

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