Hải Phòng kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 13% trở lên

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên, kiên quyết không lùi mục tiêu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 ngày 2/10.

Hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; sơ kết 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên, kiên quyết không lùi mục tiêu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa quyết tâm bằng hành động và kết quả thực hiện.

Đồng thời giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TU còn chậm trong quý III và những nhiệm vụ đến hạn trong quý IV; rà soát, cập nhật, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực. Những việc có thể hoàn thành sớm phải thực hiện dứt điểm, không chờ sát thời hạn. Chỉ xem xét gia hạn đối với nhiệm vụ chậm do nguyên nhân khách quan thực sự chưa thể khắc phục; trường hợp chậm do chủ quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Việc điều chỉnh tiến độ phải bám sát mục tiêu, yêu cầu tăng trưởng, không tùy tiện cắt giảm, rút bỏ nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, trách nhiệm, thời hạn giải quyết. Công việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải có kiến nghị, đề xuất cụ thể. Trong giải phóng mặt bằng, cần rà soát đầy đủ thủ tục pháp lý, xử lý dứt điểm sai phạm nếu có; kết hợp tuyên truyền, vận động với chuẩn bị phương án cưỡng chế theo đúng quy định khi đủ điều kiện.

Về phát triển công nghiệp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trọng điểm, giải quyết nhanh thủ tục đưa dự án mới vào sản xuất; hoàn thiện đề án phát triển mô hình cụm công nghiệp sinh thái trong tháng 10, đề án khôi phục và phát triển ngành đóng tàu trong quý IV. Sớm ban hành cơ chế, chính sách để Khu thương mại tự do hoạt động hiệu quả trong năm 2026. Tiếp tục thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng của các dự án trọng điểm, nhà ở xã hội, nhà cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tăng cường xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Để cải cách hành chính đi vào thực chất, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ngành rà soát, cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thời hạn đã được các bộ, ngành rút ngắn 50%, áp dụng từ ngày 15/10/2026. Bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công khai tiến độ xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chấm dứt tình trạng tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ trước khi đưa vào trung tâm. Các sở, ngành xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản đối với dự án lớn, trọng điểm theo hướng chia sẻ dữ liệu, thẩm định song song, triển khai từ tháng 1/2027.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị cần tập trung điều hành thu, chi ngân sách, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, giá đất, dự án ngoài ngân sách để tăng nguồn thu; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, xác định thứ tự ưu tiên bố trí vốn. Đẩy nhanh xử lý 151 dự án tồn đọng theo phương án được phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện khởi công những dự án trọng điểm trong quý IV; đẩy nhanh lập Quy hoạch chung thành phố, hoàn thiện quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phát triển đô thị. Rà soát chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, xác định rõ nhiệm vụ theo từng tháng, quý.

Đáng chú ý, Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng yêu cầu chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, xây dựng kịch bản điều hành ngay từ đầu năm; giao dự toán ngân sách sát tiềm năng, điều kiện từng địa phương. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố, bảo đảm tính kế thừa, không làm gián đoạn chính sách đang thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với phát triển văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, thành phố chuẩn bị tốt các sự kiện văn hóa lớn, tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia, nghiên cứu phát triển du lịch tại Bạch Long Vĩ. Hoàn thành chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong tháng 10, bảo đảm thực chất, tránh lãng phí; nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện quy trình nội bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp xã còn thiếu.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu giao Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU và hệ thống KPI phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu, bố trí cán bộ hợp lý giữa các cơ quan, địa phương; nghiên cứu đưa cán bộ trẻ trong quy hoạch, có năng lực về cơ sở rèn luyện. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu về thăm Hải Phòng; phối hợp các cơ quan báo chí, đổi mới tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu thành phố; nội dung tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, gắn với tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, tạo đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát thường xuyên việc cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời chấn chỉnh, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn xử lý đơn thư; đẩy nhanh giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Văn phòng Thành ủy nâng cao chất lượng tham mưu, chuẩn bị Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố đánh giá vị thế, tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của Hải Phòng trong tương quan với các địa phương trong vùng, tham mưu xác định động lực tăng trưởng mới, định hướng và giải pháp đột phá trước mắt, lâu dài.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực; phát huy các mô hình tự quản, an sinh cộng đồng, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chuẩn bị tham gia có chất lượng kỳ họp Quốc hội, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn Hải Phòng. HĐND thành phố chuẩn bị sớm, chu đáo các kỳ họp, tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết; các cơ quan trình nội dung phải tuân thủ quy chế, thực hiện đúng kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; trong đó có 10 chỉ tiêu dự kiến vượt kịch bản đề ra và đạt mức độ tăng trưởng cao, nổi bật là: GRDP 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt 2 con số với mức tăng 12,08%, cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc và thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 12%. Đáng chú ý, GRDP quý III tăng 13,09%, cao hơn quý I, quý II và vượt mục tiêu tăng trưởng bình quân cả năm, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế thành phố ngày càng rõ nét. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 162 nghìn tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm được giao, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI ước đạt trên 3,6 tỷ USD (bằng 93% kế hoạch năm), tăng 64% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt trên 156 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 30.780 tỷ đồng, đạt 83,37% kế hoạch vốn sau khi trừ tiết kiệm chi 5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Không gian và động lực phát triển tiếp tục được mở rộng; trong 9 tháng đã thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 6 khu công nghiệp, 9 khu công nghiệp khởi công; tích cực triển khai các dự án Trung ương (đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh), dự án kết nối vùng và công trình trọng điểm. Thành phố đã tổ chức công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha, phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng, mở ra thêm không gian, dư địa phát triển… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được quan tâm, mức hỗ trợ của thành phố cho các đối tượng thuộc nhóm cao nhất cả nước. Thành phố Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và Bộ chỉ số đánh giá thực thi các Hiệp định thương mại tự do năm 2025 (FTA Index), thuộc 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo PCI 2025; cụm cảng Hải Phòng vươn lên xếp thứ 13 về hiệu suất cảng container (CPPI) 2025, vượt 17 bậc so với năm trước. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

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