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Chính trị

Thượng tướng Lê Quý Vương tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa I, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa II.

Theo Nguyễn Trang/ VOV.VN

Sáng 3/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu Công an nhân dân trên cả nước.

Tham dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại hội kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ 2 (2026-2031) theo quy định. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa II. Các Phó chủ tịch Hội là Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an); Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại đại hội
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ: "Với sự gửi gắm niềm tin của đại hội, với sự quan tâm động viên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và toàn thể các đồng chí, chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, các ngành và toàn thể đại hội, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, sẽ nỗ lực nêu cao trách nhiệm, tích cực hoạt động, đóng góp xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, là mái nhà chung nghĩa tình, hạnh phúc của cựu Công an nhân dân Việt Nam".

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