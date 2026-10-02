Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, sáng ngày 1/10/2026, tại Trụ sở Quốc hội Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet.

Trong không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thành phố Cape Town, thủ đô lập pháp của Cộng hòa Nam Phi và trân trọng chuyển lời thăm hỏi cùng lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Thoko Didiza.

Nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai dân tộc từ giai đoạn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa các nội dung hợp tác sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2025.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Quốc hội Nam Phi đã tổ chức thành công Hội nghị Nghị viện các nước Khối Thịnh vượng chung (CPC) lần thứ 69 vào tháng 9/2026, qua đó, khẳng định uy tín và vai trò quan trọng của Quốc hội Nam Phi trên các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi

Vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở ra hướng đi mới cho hợp tác trên kênh nghị viện mà còn tạo xung lực mạnh mẽ để hai nước mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Bày tỏ ấn tượng sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, bà Annelie Lotriet đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng định hướng, chiến lược hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Thông tin tới Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi về tình hình phát triển trong nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô kinh tế đã vượt mốc 515 tỷ USD và giữ vững đà tăng trưởng cao, đạt 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đặc biệt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cải cách mạnh mẽ về xây dựng thể chế theo hướng kiến tạo phát triển; coi việc hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực thực thi là lợi thế cạnh tranh quốc gia; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn làm động lực phát triển đất nước trong những năm tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong quá trình đó, Quốc hội Việt Nam đã chuyển đổi căn bản tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển, áp dụng cơ chế “một luật sửa nhiều luật” và ban hành nhiều đạo luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thảo luận sâu rộng về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Quốc hội hai nước nhất trí đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. Hai bên thống nhất các trọng tâm hợp tác gồm tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các Ủy ban chuyên môn, thúc đẩy việc sớm ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nghị viện quốc tế.

Việt Nam đề nghị Quốc hội Nam Phi thúc đẩy Chính phủ tạo điều kiện mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam thâm nhập tốt hơn thị trường Nam Phi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn lớn của Việt Nam đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như điện tử, viễn thông, khoáng sản, năng lượng tái tạo, dệt may, công nghiệp phụ trợ cùng các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận các thị trường ở hai khu vực.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị phía Nam Phi tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi sinh sống, làm việc ổn định, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Kết thúc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trân trọng mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet sớm thăm chính thức Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi đã vui vẻ nhận lời.

Chiều cùng ngày, theo sự phân công của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, đồng chí Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã có cuộc làm việc với ông Isaac Sileku, Bộ trưởng Giao thông tỉnh Western Cape phụ trách quan hệ với các nước châu Á.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Isaac Sileku nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Giao thông tỉnh Western Cape bày tỏ sự quan tâm đối với mô hình phát triển của Việt Nam, cho biết mong muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác địa phương với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo và đặc biệt là du lịch. Bộ trưởng cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục làm cầu nối cho hợp tác của Nam Phi với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Về phía Việt Nam, bên cạnh thông tin về những thành tựu nổi bật sau 40 năm Đổi mới, đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh hợp tác cấp địa phương là một trong những trụ cột quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Vũ Hải Hà nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Isaac Sileku, đề nghị Cape Town tăng cường trao đổi đoàn địa phương, doanh nghiệp, thúc đẩy thêm hợp tác nông nghiệp, mở đường bay thẳng từ Cape Town đến Việt Nam và kết nghĩa trực tiếp với các địa phương tương đồng của Việt Nam.