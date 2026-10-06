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Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình 'Kết nối yêu thương'

Tối 5/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình “Kết nối yêu thương” 2026, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Theo Lê Tuyết/VOV

Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chương trình vinh dự được chào đón bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đối với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc sẻ chia, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện phương châm “vì nhân dân phục vụ”.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, Chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.

Nguồn đóng góp tự nguyện vận động thông qua Chương trình tập trung hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình &quot;Kết nối yêu thương&quot;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình "Kết nối yêu thương"

Việc xem xét hỗ trợ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, qua ba phần: “Tình quê hương” - “Kết nối yêu thương” - “Thanh âm trái tim”.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật, với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung: từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người; từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Qua đó, “Kết nối yêu thương” không chỉ là tên gọi của Chương trình mà còn là điều Chương trình muốn chuyển tải: kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia; kết nối tình cảm với trách nhiệm; kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với Phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

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#Kết nối yêu thương #Kết nối yêu thương #Chủ tịch Quốc hội #phụ nữ #trẻ em

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