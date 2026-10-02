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Chính trị

Đại tá Nguyễn Chí Toàn giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai được điều động, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 30/9.

Nguyễn Đức

Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

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Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Toàn trên cương vị mới.

Hội nghị đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 30/9/2026.

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Toàn trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Nguyễn Chí Toàn thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Giám đốc Công an thành phố mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh trong quá trình công tác tại cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành đã giao phó.

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Đại tá Nguyễn Chí Toàn phát biểu tại Hội nghị.

Cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Chí Toàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Chí Toàn cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Công an thành phố Đồng Nai, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh quốc gia.

Việc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của Đại tá Nguyễn Chí Toàn; đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với đồng chí trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

#Nguyễn Chí Toàn #Cục An ninh nội bộ #Bộ Công an #Đồng Nai #bổ nhiệm

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