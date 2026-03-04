Bác sĩ Nhà Trắng nói về vết đỏ gây chú ý trên cổ ông Trump

Nhà Trắng cho biết vết đỏ trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump là do sử dụng một loại kem bôi da theo chỉ định của bác sĩ.

Theo AP, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết vết đỏ lớn trên cổ Tổng thống Mỹ là do một loại kem bôi da mà ông đang sử dụng, nhưng không nói rõ loại bệnh nào ông Trump đang được điều trị.

Vết đỏ có thể xuất hiện vài tuần

“Tổng thống Trump đang sử dụng một loại kem rất phổ biến ở phía bên phải cổ, đây là một phương pháp điều trị da dự phòng, được bác sĩ Nhà Trắng kê đơn”, bác sĩ Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống, cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống sẽ sử dụng phương pháp điều trị này trong một tuần, và vết đỏ dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần”, bác sĩ Sean nói tiếp.

Vết đỏ lớn xuất hiện trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút sự chú ý. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Vết đỏ này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi hôm 2/3, khi các phóng viên ghi lại hình ảnh cận vùng cổ của Tổng thống Trump trong buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng.

Nhà Trắng chưa trả lời ngay cho các câu hỏi tiếp theo, như loại kem cụ thể đó là gì, ông Trump bắt đầu điều trị từ khi nào và loại bệnh nào đang được phòng ngừa. Những bức ảnh phóng to được chụp trong cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Viện Hòa bình Mỹ ngày 19/2 cũng cho thấy rõ vết đỏ trên cổ của Tổng thống.

Báo cáo y tế của Tổng thống Trump từ lần khám sức khỏe tháng 4/2025 ghi nhận ông đang sử dụng kem mometasone “khi cần thiết” cho một tình trạng da không được tiết lộ.

Sức khỏe của ông Trump được theo dõi sát sao

Ông Trump, 79 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2025. Do tuổi tác cao, sức khỏe của ông Trump luôn được theo dõi sát sao.

Bác sĩ Sean Barbabella cho biết vào tháng 12/2025 rằng ông Trump đã chụp cộng hưởng từ (MRI) tim và bụng vào tháng 10 như một phần của kiểm tra phòng ngừa dành cho nam giới cùng độ tuổi, với kết quả “hoàn toàn bình thường.”

Lần khám sức khỏe tháng 10/2025 tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed cũng kết luận rằng Tổng thống Trump “có sức khỏe tuyệt vời”, theo lời bác sĩ Barbabella.

"Tổng thống (Trump) tiếp tục chứng tỏ tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc và có thể tiếp tục duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không vấp phải hạn chế nào", bác sĩ Barbabella khi đó cho biết.

Hồi tháng 12/2025, hình ảnh vết bầm mới trên tay trái của Tổng thống Trump cũng thu hút sự chú ý, khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo AP, từ tháng 7/2025, Nhà Trắng từng thông tin đội ngũ y tế phát hiện ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính. Đây là một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi khiến máu dễ ứ đọng trong tĩnh mạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt khi đó cũng cho biết các vết bầm trên tay ông Trump có thể liên quan đến việc bắt tay thường xuyên cùng với thói quen dùng aspirin để giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Tổng thống Mỹ nói rằng ông "va tay vào bàn" và bôi kem để giảm sưng, đồng thời cho rằng việc dùng aspirin hằng ngày có thể khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn.

Hồi năm 2020, Tổng thống Trump mắc COVID-19 và được điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

