Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Bác sĩ Nhà Trắng nói về vết đỏ gây chú ý trên cổ ông Trump

Nhà Trắng cho biết vết đỏ trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump là do sử dụng một loại kem bôi da theo chỉ định của bác sĩ.

An An (Theo AP)

Theo AP, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết vết đỏ lớn trên cổ Tổng thống Mỹ là do một loại kem bôi da mà ông đang sử dụng, nhưng không nói rõ loại bệnh nào ông Trump đang được điều trị.

Vết đỏ có thể xuất hiện vài tuần

“Tổng thống Trump đang sử dụng một loại kem rất phổ biến ở phía bên phải cổ, đây là một phương pháp điều trị da dự phòng, được bác sĩ Nhà Trắng kê đơn”, bác sĩ Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống, cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống sẽ sử dụng phương pháp điều trị này trong một tuần, và vết đỏ dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần”, bác sĩ Sean nói tiếp.

aptrump.jpg
Vết đỏ lớn xuất hiện trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút sự chú ý. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Vết đỏ này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi hôm 2/3, khi các phóng viên ghi lại hình ảnh cận vùng cổ của Tổng thống Trump trong buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng.

Nhà Trắng chưa trả lời ngay cho các câu hỏi tiếp theo, như loại kem cụ thể đó là gì, ông Trump bắt đầu điều trị từ khi nào và loại bệnh nào đang được phòng ngừa. Những bức ảnh phóng to được chụp trong cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Viện Hòa bình Mỹ ngày 19/2 cũng cho thấy rõ vết đỏ trên cổ của Tổng thống.

Báo cáo y tế của Tổng thống Trump từ lần khám sức khỏe tháng 4/2025 ghi nhận ông đang sử dụng kem mometasone “khi cần thiết” cho một tình trạng da không được tiết lộ.

Sức khỏe của ông Trump được theo dõi sát sao

Ông Trump, 79 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2025. Do tuổi tác cao, sức khỏe của ông Trump luôn được theo dõi sát sao.

Bác sĩ Sean Barbabella cho biết vào tháng 12/2025 rằng ông Trump đã chụp cộng hưởng từ (MRI) tim và bụng vào tháng 10 như một phần của kiểm tra phòng ngừa dành cho nam giới cùng độ tuổi, với kết quả “hoàn toàn bình thường.”

Lần khám sức khỏe tháng 10/2025 tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed cũng kết luận rằng Tổng thống Trump “có sức khỏe tuyệt vời”, theo lời bác sĩ Barbabella.

"Tổng thống (Trump) tiếp tục chứng tỏ tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc và có thể tiếp tục duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không vấp phải hạn chế nào", bác sĩ Barbabella khi đó cho biết.

Hồi tháng 12/2025, hình ảnh vết bầm mới trên tay trái của Tổng thống Trump cũng thu hút sự chú ý, khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo AP, từ tháng 7/2025, Nhà Trắng từng thông tin đội ngũ y tế phát hiện ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính. Đây là một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi khiến máu dễ ứ đọng trong tĩnh mạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt khi đó cũng cho biết các vết bầm trên tay ông Trump có thể liên quan đến việc bắt tay thường xuyên cùng với thói quen dùng aspirin để giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Tổng thống Mỹ nói rằng ông "va tay vào bàn" và bôi kem để giảm sưng, đồng thời cho rằng việc dùng aspirin hằng ngày có thể khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn.

Hồi năm 2020, Tổng thống Trump mắc COVID-19 và được điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhà Trắng lên tiếng về chứng suy tĩnh mạch của ông Trump hồi tháng 7/2025

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/donald-trump-white-house-doctor-skin-6796757279789954f2de06f9d7f81fab
#vết đỏ trên cổ Tổng thống Trump #Tổng thống Trump #sức khỏe Tổng thống Trump #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào sáng sớm 1/3, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.

AP đưa tin, truyền thông nhà nước Iran vào sáng sớm 1/3 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Đài truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin về cái chết của ông Khamenei, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

ap25026621012780.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh tư liệu: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ tuyên bố cuộc chiến với Iran 'có thể sẽ kéo dài'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có "khả năng kéo dài hơn nhiều" so với khung thời gian dự kiến 4 đến 5 tuần.

AP đưa tin, khi xung đột ở Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm 2/3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran có thể kéo dài hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến 4 đến 5 tuần trước đó.

Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei qua đời hôm 28/2, Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi Tehran và các đồng minh đáp trả bằng cách tấn công Israel, các quốc gia vùng Vịnh láng giềng và các mục tiêu quan trọng đối với sản xuất dầu khí của thế giới.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran nói gì trước thềm đàm phán hạt nhân tại Geneva?

Cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.

AP đưa tin, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tại Washington (Mỹ) vào tối 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến Iran và các cuộc đàm phán hạt nhân.

"Họ (Iran) đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa Châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang nỗ lực chế tạo các tên lửa sẽ sớm vươn tới Mỹ. Họ đã được cảnh báo không được phép tái thiết chương trình vũ khí của mình, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nhưng họ vẫn tiếp tục. Họ đang bắt đầu lại từ đầu", Tổng thống Trump nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới