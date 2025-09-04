Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị xử phạt 180 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát do vi phạm quy định trong lĩnh vực dược.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 421/QĐ-XPHC ngày 29/8/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát có địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký số 0104014039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/07/2021. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1028/ĐKKDD-BYT ngày 11/06/2024. Phạm vi kinh doanh là cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát/Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt do công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn trước khi thực hiện đối với thuốc Giải độc gan Vinaplant (Số GĐKLH 893210126200); Chỉ duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc ở mức độ 4.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát vừa nhận quyết định xử phạt 180 triệu đồng/Ảnh Tạp chí Thương gia

Với các hành vi sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính tổng số tiền 180 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất đối với dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền tại địa chỉ CN6, Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), thành phố Hà Nội trong thời gian 4,5 tháng.

Ảnh minh họa/nguoiduatin

Cục Quản lý Dược giao bà Lê Thị Thanh Hương - người đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát phải chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát chỉ được tiếp tục hoạt động sản xuất tại dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; vị thuốc cổ truyền sau khi đã khắc phục tồn tại và được Cục Quản lý Dược kiểm tra, xác định cơ sở đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt tổng số tiền 25.750.000 đồng, đồng thời buộc thu hồi sản phẩm vi phạm do có hành vi vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát đã kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc ngủ ngon - Sleeping Herbal Tea có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa có nhãn vi phạm là hơn 1,3 tỷ đồng, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt vì hành vi không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.