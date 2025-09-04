Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị xử phạt 180 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát do vi phạm quy định trong lĩnh vực dược.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 421/QĐ-XPHC ngày 29/8/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát có địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký số 0104014039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/07/2021. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1028/ĐKKDD-BYT ngày 11/06/2024. Phạm vi kinh doanh là cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty.

1-8947.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát/Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt do công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn trước khi thực hiện đối với thuốc Giải độc gan Vinaplant (Số GĐKLH 893210126200); Chỉ duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc ở mức độ 4.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát vừa nhận quyết định xử phạt 180 triệu đồng/Ảnh Tạp chí Thương gia
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát vừa nhận quyết định xử phạt 180 triệu đồng/Ảnh Tạp chí Thương gia

Với các hành vi sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính tổng số tiền 180 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất đối với dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền tại địa chỉ CN6, Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), thành phố Hà Nội trong thời gian 4,5 tháng.

Ảnh minh họa/nguoiduatin

Cục Quản lý Dược giao bà Lê Thị Thanh Hương - người đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát phải chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát chỉ được tiếp tục hoạt động sản xuất tại dây chuyền thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; vị thuốc cổ truyền sau khi đã khắc phục tồn tại và được Cục Quản lý Dược kiểm tra, xác định cơ sở đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt tổng số tiền 25.750.000 đồng, đồng thời buộc thu hồi sản phẩm vi phạm do có hành vi vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát đã kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc ngủ ngon - Sleeping Herbal Tea có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa có nhãn vi phạm là hơn 1,3 tỷ đồng, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt vì hành vi không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

#Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát #bị xử phạt #180 triệu đồng #vi phạm lĩnh vực dược

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Novopharm bị phạt 220 triệu, đình chỉ hoạt động 8 tháng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Novopharm số tiền 220 triệu đồng, đình chỉ hoạt động gần 8 tháng.

Do vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực dược, Công ty TNHH Novopharm vừa bị UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.

Công ty TNHH Novopharm đã có hai hành vi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật Dược với mức xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng; Bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn với mức phạt 70 triệu đồng. Tổng mức tiền phạt là 220 triệu đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mắc nhiều sai phạm, Shynh Beauty bị xử phạt 140 triệu

Công ty TNHH Shynh Beauty vừa bị Thanh Tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 140 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Shynh Beauty tại 194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế.

  • Công ty TNHH Shynh Beauty đã mắc một loạt các hành vi vi phạm, gồm: Thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc, trừ trang thiết bị y tế.
  • Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt (Sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam nhãn hàng Shin Nee 24i0302, EXP 20270902 (142695/21/CBMP-QLD) có thành phần không đúng so với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp, ghi thừa “Panthenol, CI42090”, ghi thiếu “CI17200 (Red 33 Lake)".
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Công ty BBQ Việt Nam, Ánh sáng Sông Hồng bị xử phạt

Thanh tra Sở y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính một loạt công ty vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm: Công ty TNHH BBQ Việt Nam, Công ty Ánh sáng Sông Hồng, Samwon Hà Nội...

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính một loạt các công ty.

Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH BBQ Việt Nam (địa chỉ tầng 28, tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 16 triệu đồng do cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín.

Xử phạt Công ty Cổ phần Ánh sáng Sông Hồng (địa chỉ số 306A phố Phú Viên, tổ 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) 16 triệu đồng do cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín; Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Cong ty BBQ Viet Nam, Anh sang Song Hong bi xu phat
 Ảnh minh hoạ/Internet

Xử phạt Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội (số 28 Hẻm 119/1/16 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) 16 triệu đồng do không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; Rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp không được che kín.

Xử phạt Công ty TNHH Samwon Hà Nội (địa chỉ lô số 1, khu TĐC Dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) 8 triệu đồng do nơi chế biến, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thiên Vương Food (số A18-BTSL2, Ô số 03, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) 8 triệu đồng do nơi chế biến, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới