Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Nhà thờ hồng' Tân Định rực rỡ ánh đèn, điểm check-in Noel không thể bỏ qua

Du lịch

'Nhà thờ hồng' Tân Định rực rỡ ánh đèn, điểm check-in Noel không thể bỏ qua

Mỗi dịp Noel, nhà thờ Tân Định khoác áo đèn rực rỡ, biến thành điểm sống ảo hút khách giữa trung tâm TP HCM với sắc hồng đặc trưng.

Vân Giang/ Ảnh Thành Đạt Phan
Những ngày cận Giáng sinh, nhà thờ Tân Định (Phường Xuân Hòa, TP HCM) khoác lên mình diện mạo lung linh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Những ngày cận Giáng sinh, nhà thờ Tân Định (Phường Xuân Hòa, TP HCM) khoác lên mình diện mạo lung linh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Hệ thống đèn trang trí rực rỡ, kết hợp với gam màu hồng đặc trưng của công trình, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm check-in Noel nổi bật của thành phố.
Hệ thống đèn trang trí rực rỡ, kết hợp với gam màu hồng đặc trưng của công trình, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm check-in Noel nổi bật của thành phố.
Cùng với nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định là một trong những nhà thờ cổ có tiếng tại TP HCM. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1870 và chính thức khánh thành vào ngày 16/12/1876, tọa lạc trên trục đường Hai Bà Trưng sầm uất.
Cùng với nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định là một trong những nhà thờ cổ có tiếng tại TP HCM. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1870 và chính thức khánh thành vào ngày 16/12/1876, tọa lạc trên trục đường Hai Bà Trưng sầm uất.
Sau đợt trùng tu vào năm 1957, nhà thờ được sơn màu hồng phấn kết hợp các chi tiết trang trí màu trắng, tạo nên diện mạo đặc trưng và từ đó được người dân gọi với tên thân thuộc: “nhà thờ hồng”.
Sau đợt trùng tu vào năm 1957, nhà thờ được sơn màu hồng phấn kết hợp các chi tiết trang trí màu trắng, tạo nên diện mạo đặc trưng và từ đó được người dân gọi với tên thân thuộc: “nhà thờ hồng”.
Về kiến trúc, nhà thờ Tân Định mang đậm phong cách Gothic với mái chóp nhọn, mái vòm cao và hệ cửa sổ lớn. Bên cạnh đó, các chi tiết trang trí nội thất lại thể hiện hơi hướng Roman và Baroque, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nhiều trường phái kiến trúc phương Tây.
Về kiến trúc, nhà thờ Tân Định mang đậm phong cách Gothic với mái chóp nhọn, mái vòm cao và hệ cửa sổ lớn. Bên cạnh đó, các chi tiết trang trí nội thất lại thể hiện hơi hướng Roman và Baroque, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nhiều trường phái kiến trúc phương Tây.
Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh cùng sắc hồng đặc trưng khiến nhà thờ Tân Định trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Noel về.
Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh cùng sắc hồng đặc trưng khiến nhà thờ Tân Định trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Noel về.
Khu vực cổng chính và hàng rào hoa trở thành những vị trí “vàng” để du khách lưu lại khoảnh khắc Giáng sinh giữa lòng thành phố.
Khu vực cổng chính và hàng rào hoa trở thành những vị trí “vàng” để du khách lưu lại khoảnh khắc Giáng sinh giữa lòng thành phố.
Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh cùng sắc hồng đặc trưng khiến nhà thờ Tân Định trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Noel về.
Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh cùng sắc hồng đặc trưng khiến nhà thờ Tân Định trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Noel về.
Du khách đến đây không chỉ để chụp hình, mà còn hòa mình vào không khí lễ hội đầy màu sắc. Những ánh đèn lung linh, lấp lánh phản chiếu trên các chi tiết trang trí tạo nên một cảnh quan vừa cổ kính vừa hiện đại.
Du khách đến đây không chỉ để chụp hình, mà còn hòa mình vào không khí lễ hội đầy màu sắc. Những ánh đèn lung linh, lấp lánh phản chiếu trên các chi tiết trang trí tạo nên một cảnh quan vừa cổ kính vừa hiện đại.
Với sức hút riêng biệt, nhà thờ Tân Định hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn trải nghiệm Giáng sinh tại TP HCM.
Với sức hút riêng biệt, nhà thờ Tân Định hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn trải nghiệm Giáng sinh tại TP HCM.
Vân Giang/ Ảnh Thành Đạt Phan
#Điểm check-in Noel TP HCM #Nhà thờ Tân Định sắc hồng #Trang trí đèn rực rỡ #Kiến trúc Gothic và phong cách phương Tây #Không khí lễ hội Giáng sinh #Điểm hẹn mùa Noel

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT