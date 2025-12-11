7 cách đón Giáng sinh thú vị trên thế giới khiến bạn ngỡ ngàng

Hà Nội

Khắp thế giới, Giáng sinh được đón theo những cách đầy bất ngờ và thú vị, mang màu sắc văn hóa riêng, khiến mùa lễ hội thêm sống động.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giáng sinh ở mỗi quốc gia lại mang một sắc thái riêng, phản ánh văn hóa, khí hậu và lối sống bản địa. Từ bàn tiệc gà rán ở Nhật Bản đến cảnh ông già Noel lướt sóng hay phong tục tặng quà vô dụng, lễ hội cuối năm trên thế giới luôn khiến du khách tò mò và thích thú. Ảnh Internet
Tại Nhật Bản, Giáng sinh gắn liền với gà rán và bánh kem dâu tây. Vào dịp này, nhiều gia đình phải đặt trước nhiều tuần để có bữa tiệc Noel trọn vẹn. Hình ảnh gà rán nóng hổi cùng bánh kem đỏ trắng đã trở thành biểu tượng quen thuộc của một “Noel kiểu Nhật”. Ảnh Internet
Ở Úc, Giáng sinh diễn ra giữa mùa hè. Bữa trưa truyền thống thường gồm hải sản, dăm bông, salad và bánh pavlova – món tráng miệng có vỏ giòn, ruột mềm, phủ kem và trái cây. Sau bữa ăn, các gia đình cùng chơi cricket hoặc ra bãi biển tận hưởng không khí lễ hội. Ảnh EPICURIUOS
Với Ba Lan, Giáng sinh mang không khí ấm áp, truyền thống. Các gia đình quây quần bên bánh pierogi nhân khoai tây và phô mai tươi, ăn nóng cùng hành phi, đôi khi áp chảo cho vỏ bánh vàng giòn. Ảnh mycozytreehouse
Tại Nam California (Mỹ), bãi biển trở thành điểm hẹn đặc biệt khi những “ông già Noel” mặc trang phục đỏ – trắng ra biển lướt sóng vào sáng Giáng sinh. Hình ảnh Santa Claus cưỡi sóng giữa nắng vàng tạo nên khung cảnh Noel độc đáo, đậm chất miền biển. Ảnh CNtraveller
Tại Đức, phong tục schrottwichteln mang đến tiếng cười cho mùa lễ hội. Người dân tặng nhau những món quà càng vô dụng, ngớ ngẩn càng tốt, nhằm tạo niềm vui và giảm áp lực vật chất trong ngày Noel. Ảnh
Còn ở Anh, Giáng sinh được đón theo nhiều cách khác nhau. Có nơi người dân nhảy xuống biển lạnh cóng, nơi khác đốt khúc gỗ Yule Log để cầu may mắn. Riêng tại Cornwall, mọi người tụ tập trong các quán rượu ven cảng, cùng hát ca giữa ánh đèn Giáng sinh rực rỡ. Ảnh CNtraveller
Ở Peru, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm 24/12, pháo hoa rực sáng bầu trời, mở đầu cho những bữa tiệc kéo dài suốt đêm. Gà tây nướng và arroz arabe – món cơm kết hợp ẩm thực Trung Đông và Peru là những món không thể thiếu trong dịp này. Ảnh CNtraveller
Dù khác biệt về hình thức, Giáng sinh trên khắp thế giới vẫn chung tinh thần sum vầy và sẻ chia. Với du khách, khám phá những truyền thống Noel độc đáo cũng là một cách cảm nhận sự đa dạng văn hóa của nhân loại trong những ngày cuối năm. Ảnh CNtraveller
