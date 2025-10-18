Nhà thầu Đô Thành trúng gói thầu gần 2 tỷ ở Bến Cát: Đối thủ bị loại vì sao?

Công ty TNHH MTV TV ĐT Xây dựng Đô Thành vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp gần 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm hơn 6%. Đáng chú ý, cả hai đối thủ cạnh tranh đều bị loại vì những lý do được cho là rất cơ bản.

Mới đây, UBND phường Bến Cát (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 05/8/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Nâng cấp BTNN tuyến đường từ đường 2 tháng 9 (sân bóng đá) - nhà ông Khuôn, khu phố 2, phường Mỹ Phước". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành (MSDN: 3702082866).

Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500292228, được mời thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) có mã PL2500149360, được phê duyệt theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 11/06/2025 của UBND thành phố Bến Cát cũ. Giá gói thầu được duyệt là 1.950.102.474 đồng.

Nguồn MSC

Hai đối thủ bị loại, một mình Xây dựng Đô Thành về đích

Theo Biên bản mở thầu ngày 05/07/2025, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) bao gồm:

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành (viết tắt là Xây dựng Đô Thành), giá dự thầu 1.824.020.085 đồng. Công ty TNHH Đầu tư HP GROUP, giá dự thầu 1.930.601.153 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Đức, giá dự thầu 1.948.466.149 đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 61/BCĐG.E-HSDT-CTC ngày 09/07/2025 của bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Chính Tiên Cát, chỉ có E-HSDT của Xây dựng Đô Thành được đánh giá là hợp lệ và đáp ứng yêu cầu.

Cả hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Đầu tư HP GROUP và Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Đức đều bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Lý do được tổ chuyên gia đưa ra trong báo cáo đánh giá là cả hai nhà thầu này đều "không đính kèm theo tài liệu để chứng minh tiêu chí 'Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế' và cũng không đính kèm tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm, Đề xuất về kỹ thuật (Biện pháp thi công)" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Tổ chuyên gia nhận định, dù có thể làm rõ các nội dung này, nhưng việc không nộp "Đề xuất kỹ thuật" là một thiếu sót cơ bản, không thể bổ sung sau thời điểm đóng thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (nay là Nghị định 214/2025/NĐ-CP). Do đó, cả hai nhà thầu này đều không đáp ứng yêu cầu và bị loại.

Việc các đối thủ cạnh tranh bị loại vì những lỗi được xem là rất cơ bản trong việc chuẩn bị hồ sơ đã mở ra con đường thuận lợi cho Xây dựng Đô Thành. Kết quả, với Quyết định số 261/QĐ-UBND, Xây dựng Đô Thành đã được phê duyệt trúng thầu với giá 1.824.020.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 126 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 6,47%.

Năng lực nhà thầu và những câu hỏi đặt ra

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành (MSDN: 3702082866), do ông Đỗ Nguyễn Anh Khoa làm đại diện pháp luật, được thành lập từ năm 2015. Dữ liệu hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy một "bảng thành tích" khá ấn tượng.

Thống kê cho thấy, Xây dựng Đô Thành đã tham gia 29 gói thầu và trúng đến 24 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 83%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 40,3 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, nhà thầu này liên tục có những hoạt động sôi nổi và ghi nhận nhiều kết quả trúng thầu. Việc một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao như vậy có thể phản ánh năng lực và kinh nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, việc các đối thủ tại gói thầu ở Bến Cát lại bị loại vì những thiếu sót sơ đẳng trong hồ sơ cũng làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất của các cuộc thầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc nhà thầu bị loại vì không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên ở các gói thầu có sự tham gia của một nhà thầu 'quen mặt' nào đó, thì các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng hơn để đảm bảo không có sự sắp đặt hay thiếu minh bạch nào xảy ra".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm hơn 6% là một con số ấn tượng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của một gói thầu không chỉ nằm ở con số tiết kiệm mà còn ở chất lượng cạnh tranh. Một cuộc thầu thực sự cạnh tranh khi các nhà thầu có năng lực tương đương cùng tham gia và đưa ra các giải pháp kỹ thuật, tài chính tối ưu nhất. Khi các đối thủ 'tự loại mình' khỏi cuộc chơi, yếu tố cạnh tranh để đạt hiệu quả cao nhất có thể đã chưa được đảm bảo".

Những diễn biến tại gói thầu xây lắp gần 2 tỷ đồng ở Bến Cát, cùng với lịch sử đấu thầu đáng chú ý của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành, sẽ tiếp tục được chúng tôi phân tích trong các bài viết tiếp theo.