Gói thầu 5 tỷ tại Tân Đông Hiệp, TPHCM: Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm 'nhỏ giọt'?

Công ty CP XD Công trình Tây Hồ là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói Xây dựng do UBND P. Tân Đông Hiệp mời thầu, với giá dự thầu sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 1%.

Mở thầu gói thầu Xây dựng (IB2500431094-00) thuộc Dự án Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/11 và Bùi Thị Xuân/12 do UBND Phường Tân Đông Hiệp, TPHCM mời thầu chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất. Điều này, cùng với mức giá dự thầu sát giá gói thầu, đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Một nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm 'nhỏ giọt'?

Theo Biên bản mở thầu được công bố, vào lúc 08 giờ 36 phút ngày 16/10/2025, UBND Phường Tân Đông Hiệp (Bên mời thầu), đã tiến hành mở hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu Xây dựng (Mã TBMT: IB2500431094). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) PL250023438, phục vụ Dự án Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Bùi Thị Xuân/11 và Bùi Thị Xuân/12.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu được thực hiện tại Phường Tân Đông Hiệp, TP HCM, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.064.476.878 đồng theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND Phường Tân Đông Hiệp. Loại hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 16/10/2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (MST: 3702795507). Giá dự thầu của công ty này là 5.012.857.658 đồng (giá sau giảm giá, tỷ lệ giảm giá 0% ).

Như vậy, so với giá gói thầu (5.064.476.878 đồng ), giá dự thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ thấp hơn 51.619.220 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,02%. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp đang thu hút sự chú ý, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu, mặc dù hình thức lựa chọn là đấu thầu rộng rãi.

Năng lực Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (MST: 3702795507), có mã định danh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là vn3702795507. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Khu phố 8, đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Nông, giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 16/10/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ đã tham gia 19 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 12 gói, trượt 5 gói, 2 gói chưa có kết quả (bao gồm gói thầu đang xét) và không có gói nào bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 508.634.704.823 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 95.076.061.236 đồng, và tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò liên danh là 413.558.643.587 đồng (tính cho cả liên danh). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 97,64%, cho thấy giá trúng thầu thường khá sát với giá dự toán hoặc giá gói thầu được duyệt.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ đã tham gia 7 gói thầu. Kết quả cho thấy, công ty này trúng 4 gói, trượt 1 gói và 2 gói đang chờ kết quả (gói thầu Xây dựng tại UBND P. Tân Đông Hiệp đang xét và gói Xây lắp tại Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Củ Chi ). Như vậy, đối với các gói thầu đã có kết quả trong năm 2025, tỷ lệ trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ là 80% (4/5 gói).

Mối quan hệ với bên mời thầu, đơn vị tư vấn

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ có quan hệ với 12 bên mời thầu. Đáng chú ý, công ty này từng tham gia 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC mời thầu và trúng cả 3 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 336.593.540.954 đồng. Nhà thầu này cũng tham gia 2 gói do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu và trúng cả 2 gói, với tổng giá trị trúng thầu 55.818.106.574 đồng.

Đối với gói thầu Xây dựng (IB2500431094-00) đang xét, Bên mời thầu là UBND Phường Tân Đông Hiệp.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc đấu thầu rộng rãi nhằm mục đích thu hút tối đa sự tham gia của các nhà thầu đủ năng lực, từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, đặc biệt khi tỷ lệ tiết kiệm thấp, cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như tính phức tạp của gói thầu, yêu cầu của hồ sơ mời thầu có phù hợp và tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia hay không, công tác phát hành hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu có đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định hay không."

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) bổ sung: "Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn đã quy định rất rõ về việc không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, quy trình đánh giá càng phải được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật."

Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng tăng cường tính minh bạch thông qua việc quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đến kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin hợp đồng. Điều này giúp tăng cường giám sát của cộng đồng và các cơ quan chức năng đối với hoạt động đấu thầu.

Đối với gói thầu Xây dựng (IB2500431094-00), việc chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1% là những yếu tố cần được Bên mời thầu (UBND Phường Tân Đông Hiệp) xem xét cẩn trọng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Cần đảm bảo rằng Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu và quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.