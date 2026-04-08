Nhà thầu Ban Mai: Năng lực thực tế có như cam kết? [Kỳ 4]

Dù đưa ra các bản cam kết "nặng ký" về nguồn gốc thực phẩm, nhưng khả năng kiểm soát chất lượng của nhà thầu Ban Mai với nhân sự mỏng vẫn là dấu hỏi lớn

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, trước những nghi ngại về chất lượng suất ăn, ngày 30/03/2026, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai đã phát đi Công văn số 17/2026/CV-BM về việc "Cam kết chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm". Bản cam kết này do Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn ký, được gửi tới các khách hàng của công ty nhằm khẳng định uy tín của doanh nghiệp.

Những lời hứa "vàng" về nguồn gốc

Trong công văn, nhà thầu Ban Mai khẳng định luôn đặt yếu tố an toàn thực phẩm và sức khỏe người học lên hàng đầu. Đáng chú ý, doanh nghiệp kê khai đang hợp tác trực tiếp với các đơn vị cung ứng lớn như: Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh, Công ty TNHH Thực phẩm Thành Huân và Công ty TNHH Meatdeli HN.

Quy trình vận hành được mô tả là nhà cung cấp giao trực tiếp đến các điểm trường, tại đây nhân viên của Công ty Ban Mai sẽ kiểm tra cảm quan, đối chiếu đơn hàng và kiểm tra hồ sơ kiểm dịch. Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cũng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh sai phạm liên quan đến chất lượng và nguồn gốc hàng hóa.

Tuy nhiên, soi chiếu với dữ liệu quản lý nhà thầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai chỉ đăng ký 7 nhân viên chính thức. Với 7 nhân sự này, làm cách nào doanh nghiệp có thể thực hiện việc giám sát giao nhận tại hàng chục điểm trường (như Trường Tiểu học Xuân La, Trường Tiểu học Đông Thái, Trường Tiểu học Dục Tú, Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết...) vào cùng một khung giờ sáng sớm mỗi ngày? Đây là một nghịch lý giữa năng lực quản trị thực tế và khối lượng cam kết trong hồ sơ thầu.

Trách nhiệm của chủ đầu tư

Luật sư LS Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Bản cam kết của doanh nghiệp là một phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm quản lý thực hiện hợp đồng theo Điều 35 của Nghị định 214 thuộc về chủ đầu tư. Các trường học không thể chỉ dựa vào lời hứa của nhà thầu mà phải thực hiện hậu kiểm liên tục về chất lượng hàng hóa và đội ngũ nhân sự thực tế tại bếp ăn để đảm bảo đúng như những gì đã ký kết".

Chuyên gia Lê Hân chia sẻ: "Suất ăn học đường là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe hàng nghìn trẻ em. Việc nhà thầu trúng thầu sát giá 100% nhưng lại có số lượng nhân sự đăng ký quá thấp là một rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi mong muốn các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm giải trình, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt quy trình kiểm soát thực tế, nhằm thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh và an toàn hơn".

Quan sát của PV cho thấy, Công ty Ban Mai cũng khẳng định không có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với các đơn vị bị nghi ngờ về chất lượng như Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để củng cố niềm tin với phụ huynh. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường suất ăn học đường Hà Nội còn nhiều diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng sự minh bạch về năng lực nhân sự và tính cạnh tranh trong đấu thầu vẫn là những yếu tố then chốt cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.