Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà phố ấn tượng với mặt tiền cong đón nắng

Bất động sản

Nhà phố ấn tượng với mặt tiền cong đón nắng

Giữa lòng đô thị, ngôi nhà nổi bật với mặt tiền cong kết hợp mảng xanh tạo điểm nhấn khác biệt. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Tọa lạc tại Bengaluru (Ấn Độ), ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình trẻ theo mô hình sống hiện đại. Ảnh: Archdaily
Tọa lạc tại Bengaluru (Ấn Độ), ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình trẻ theo mô hình sống hiện đại. Ảnh: Archdaily
Trên nền khu đất đô thị mật độ cao, kiến trúc sư định hướng công trình như một tổ hợp kiến trúc, tập trung vào thông gió tự nhiên, ánh sáng, đồng thời kết nối với cây xanh. Ảnh: Archdaily
Trên nền khu đất đô thị mật độ cao, kiến trúc sư định hướng công trình như một tổ hợp kiến trúc, tập trung vào thông gió tự nhiên, ánh sáng, đồng thời kết nối với cây xanh. Ảnh: Archdaily
Giải pháp thiết kế theo hướng tận dụng các yếu tố tự nhiên, sử dụng vật liệu linh hoạt và tổ chức không gian mở. Qua đó giúp ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường đô thị và đảm bảo riêng tư. Ảnh: Archdaily
Giải pháp thiết kế theo hướng tận dụng các yếu tố tự nhiên, sử dụng vật liệu linh hoạt và tổ chức không gian mở. Qua đó giúp ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường đô thị và đảm bảo riêng tư. Ảnh: Archdaily
Điểm nhấn ngoài mặt tiền là sử dụng ferrocement (xi măng sắt hoặc bê tông sắt) có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình thành các đường cong. Ảnh: Archdaily
Điểm nhấn ngoài mặt tiền là sử dụng ferrocement (xi măng sắt hoặc bê tông sắt) có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình thành các đường cong. Ảnh: Archdaily
Lớp "vỏ" bên ngoài căn nhà không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn che nắng, giúp giảm nhiệt cho bên trong. Ảnh: Archdaily
Lớp "vỏ" bên ngoài căn nhà không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn che nắng, giúp giảm nhiệt cho bên trong. Ảnh: Archdaily
Bồn cây xanh bố trí dọc khe hở giúp giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Archdaily
Bồn cây xanh bố trí dọc khe hở giúp giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Archdaily
Khoảng thông tầng uốn cong kết hợp bồn cây xanh vừa bắt mắt vừa tạo luồng gió và ánh sáng tự nhiên đi xuyên các tầng. Ảnh: Archdaily
Khoảng thông tầng uốn cong kết hợp bồn cây xanh vừa bắt mắt vừa tạo luồng gió và ánh sáng tự nhiên đi xuyên các tầng. Ảnh: Archdaily
Bên trong, các khu vực chức năng thông nhau, bố trí xung quanh khoảng thông tầng giữa nhà. Ảnh: Archdaily
Bên trong, các khu vực chức năng thông nhau, bố trí xung quanh khoảng thông tầng giữa nhà. Ảnh: Archdaily
Không gian sinh hoạt chung được đặt trên cùng một mặt sàn, giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên. Ảnh: Archdaily
Không gian sinh hoạt chung được đặt trên cùng một mặt sàn, giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên. Ảnh: Archdaily
Cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, đồng thời mở tầm nhìn ra vườn cây xanh bao quanh. Ảnh: Archdaily
Cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, đồng thời mở tầm nhìn ra vườn cây xanh bao quanh. Ảnh: Archdaily
Hoàng Minh (theo Archdaily)
#nhà phố mặt tiền cong chắn nắng #thiết kế kiến trúc hiện đại #kiến trúc xanh đô thị #vật liệu ferrocement #giải pháp lấy sáng tự nhiên #thiết kế không gian mở

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT