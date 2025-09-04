Hà Nội

Nhà phố ấn tượng với những đường cong mềm mại

Bất động sản

Nhà phố ấn tượng với những đường cong mềm mại

Cảm hứng từ các đường cong và hình khối tối giản tạo nên một diện mạo thân thiện, giàu cảm xúc cho ngôi nhà. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại phường Tân Thạnh (TP Đà Nẵng), trên khu đất 10x22m, ngôi nhà được xây dựng với diện tích 7,7x15,7m, một tỉ lệ hợp lý, vừa đảm bảo các khối chức năng chính, đồng thời mở ra những khoảng thở xanh mát quanh nhà. Ảnh: Khánh Nguyễn
Bố cục tổng thể công trình được tổ chức mạch lạc theo trục dọc với sân trước để xe và sinh hoạt ngoài trời, bên hông nhà là hành lang xanh tạo sự kết nối tự nhiên xuyên suốt chiều dài công trình. Ảnh: Khánh Nguyễn
Phía sau là khoảng vườn 4m trồng rau sạch. Ảnh: Khánh Nguyễn
Sân trước là chỗ để xe và sinh hoạt ngoài trời. Ảnh: Khánh Nguyễn
Mặt tiền ngôi nhà nổi bật với các chi tiết như ô cửa tròn, lam sắt và mảng tường màu đất nung... gợi nhắc yếu tố truyền thống trong một hình thức hiện đại. Ảnh: Khánh Nguyễn
Những đường cong mềm mại mang lại sự thư thái, giảm bớt sự cứng nhắc của kiến trúc truyền thống và tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh: Khánh Nguyễn
Mái nhà lợp ngói tạo sự gắn kết với bối cảnh văn hóa địa phương và tăng hiệu quả che chắn, cách nhiệt. Ảnh: Khánh Nguyễn
Đêm xuống, ngôi nhà trở thành điểm nhấn trong khu phố nhờ hệ thống chiếu sáng kiến trúc được bố trí hợp lý. Ảnh: Khánh Nguyễn
Không gian nội thất tối giản nhưng không lạnh lẽo, mà ngược lại giàu tính gợi mở và gần gũi. Ảnh: Khánh Nguyễn
Những mảng tường bo cong, vòm cửa uốn mềm và vật liệu ấm áp như gỗ sáng, đá mài terrazzo... tạo nên một hệ ngôn ngữ thẩm mỹ nhất quán. Ảnh: Khánh Nguyễn
Điểm nhấn kiến trúc là cầu thang xoắn trắng tinh, vừa là trục giao thông đứng, vừa đóng vai trò như một tác phẩm điêu khắc nội thất. Ảnh: Khánh Nguyễn
Trung tâm của tầng trệt là bếp với không gian mở hoàn toàn, kết nối trực tiếp với bàn ăn và khu vườn bên hông. Ảnh: Khánh Nguyễn
Phòng khách nhỏ với bàn ghế gỗ mộc mạc, êm ái. Ảnh: Khánh Nguyễn
Phòng ngủ chính đặt ở tầng trệt với cửa kính lớn mở ra khu vườn phía sau. Ảnh: Khánh Nguyễn
Phòng ngủ nhỏ trên tầng 2 dành cho các con có cửa sổ lấy sáng. Ảnh: Khánh Nguyễn
#nhà phố hiện đại #đường cong mềm mại #kiến trúc tối giản #thiết kế nội thất tối giản #kiến trúc xanh mát #ngôi nhà có vườn xanh

