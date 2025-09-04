Nhà phố ấn tượng với những đường cong mềm mại

Cảm hứng từ các đường cong và hình khối tối giản tạo nên một diện mạo thân thiện, giàu cảm xúc cho ngôi nhà.
Mẫu SUV địa hình Jetour Zongheng G700 PHEV có công suất lên tới 751 mã lực cùng khả năng lội nước sâu 970mm, đang được hãng nhận cọc chỉ từ 700 Nhân dân tệ.
Ứng dụng miễn phí tưởng là “món hời” nhưng thực tế ẩn chứa rủi ro khủng khiếp, từ đánh cắp dữ liệu cá nhân đến đe dọa bảo mật và thiệt hại tài chính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/9, Thiên Bình cần kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng kẻo đầu tư lỗ. Cự Giải tạm ổn, không phải lo âu vì tiền.
Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.
Tham gia một show truyền hình với chủ đề huấn luyện quân sự, Jang Wonyoung - nữ idol được mệnh danh "công chúa Kpop" xuất hiện với hình ảnh mới lạ.
Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu.
Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn này sẽ đón niềm vui bất ngờ trong 7 ngày tới, quý nhân xuất hiện đúng lúc, mở ra cơ hội kiếm tiền và thăng tiến.
Một nhóm các nhà khảo cổ học Iraq đã khai quật công trình cung điện Mittani quý hiếm, trước khi nó bị nước nhấn chìm lần nữa.
Loài hoa xương rồng được nhiều người săn lùng vì vẻ đẹp hiếm có, nhưng ít ai biết chúng chứa nhựa độc, có thể gây kích ứng và bỏng da nguy hiểm.
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi toa tàu điện Gloria bị trật bánh và rơi xuống ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Galaxy S26 Edge sẽ không được trang bị công nghệ pin silicon-carbon như đồn đoán, nhưng dung lượng pin vẫn tăng so với thế hệ trước.
Truyền thuyết về vua Arthur lừng danh châu Âu thời Trung cổ và những hiệp sĩ Bàn tròn bảo vệ Camelot được lưu truyền qua nhiều thế hệ khiến công chúng tò mò.
Núi lửa Kilauea ở Hawaii đã phun trào dữ dội vào ngày 2/9 với dung nham phun cao 152m tính từ miệng núi lửa. Đợt phun trào này kéo dài 13 giờ.
Hyundai Creta Electric 2025 mới tại thị trường Ấn Độ có giá từ 1,802 triệu INR đến 2,439 triệu INR (khoảng 730 - 539 triệu đồng), tùy cấu hình và trang bị.
Chỉ mới vừa xuất hiện trong thực chiến, tên lửa chống tăng vốn dĩ bí ẩn của Triều Tiên đã khiến cho giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc.
Builder.ai từng được ca ngợi là ngôi sao AI mới nổi nhưng nay sụp đổ thảm hại, phơi bày màn “ảo thuật” khi 700 người gõ phím giả làm trí tuệ nhân tạo.
Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.
Suzuki tại Nhật Bản đã vừa chính thức trình làng xe ga Suzuki Address 125 phiên bản 2025 với mức bán ra 285.000 yên (khoảng 50,5 triệu đồng) tại Nhật Bản.
Hình ảnh dòng sông Tô Lịch xanh trở lại, người dân thả cần câu cá cho thấy những thành quả bước đầu trong nỗ lực của Hà Nội đưa sông Tô Lịch hồi sinh bền vững.
Vòng tay, bánh kẹo, thư tay... là những món quà đáng yêu mà những chiến sĩ tham dự diễu binh A80 dành tặng ngẫu nhiên cho "khối quần chúng nhân dân".