Chiêm ngưỡng nhà phố xếp lớp độc đáo tại TP HCM

Bất động sản

Ngôi nhà gây ấn tượng bởi thiết kế các khối xếp lớp độc đáo ngoài mặt tiền, bên trong là không gian sống hiện đại, thông thoáng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Stack House là ngôi nhà phố xây trên khu đất 76m2 tại tại TP HCM. Điểm nổi bật của ngôi nhà là lấy cảm hứng từ các khối xếp lớp. Ảnh: 3A Design
Mặt tiền không đơn điệu mà là sự kết hợp tinh tế giữa các mảng đặc và rỗng, tạo diện mạo hiện đại và khác biệt. Ảnh: 3A Design
Các khoảng trống không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn giúp ngôi nhà tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, mang lại cảm giác thoáng đãng. Ảnh: 3A Design
Bên trong ngôi nhà mang phong cách tối giản với ba gam màu trắng, đen và màu gỗ chủ đạo. Ảnh: 3A Design
Phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông, tạo sự liền mạch và thông thoáng. Ảnh: 3A Design
Ghế sofa êm ái được bày trí xung quanh bàn trà hiện đại, tạo nên một góc thư giãn lý tưởng. Ảnh: 3A Design
Với cửa sổ lớn và ban công riêng, phòng ngủ master trên tầng 2 mang đến không gian rộng, kết nối với bên ngoài. Ảnh: 3A Design
Trên tầng 2 còn có phòng làm việc với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: 3A Design
Cầu thang uốn tạo điểm nhấn đồng thời giúp không gian trở nên mềm mại. Ảnh: 3A Design
Các không gian được bố trí linh hoạt, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Ảnh: 3A Design
#nhà phố xếp lớp TP HCM #thiết kế nhà hiện đại #ngôi nhà tối giản #nhà phố sáng tạo #không gian sống thoáng đãng #thiết kế mặt tiền độc đáo

