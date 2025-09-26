Hà Nội

Bên trong nhà phố ngập nắng gió giữa lòng đô thị

Bất động sản

Bên trong nhà phố ngập nắng gió giữa lòng đô thị

Ngôi nhà thu hút sự chú ý bởi cách dung hòa giữa nét thân thuộc của hẻm phố xưa và hơi thở hiện đại của cuộc sống đô thị năng động.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Nằm trong một khu dân cư lâu đời, từng là trung tâm của tỉnh Gia Định, nay là phường Gia Định (TP HCM), ngôi nhà được xây trên khu đất đặc biệt với mặt tiền vát cạnh và bất định. Ảnh: Quang Dam
Đây là thách thức không nhỏ đối với nhóm thiết kế. Tuy nhiên, thay vì xem đó là hạn chế, kiến trúc sư tận dụng những góc xéo của khu đất để tổ chức không gian một cách linh hoạt, tạo nên những góc nhìn thú vị. Ảnh: Quang Dam
Kết quả là một ngôi nhà phố đa chức năng: không gian sống độc lập cho gia đình, căn hộ cho thuê, và các không gian linh hoạt có thể sử dụng làm văn phòng chung hoặc quán cà phê. Ảnh: Quang Dam
Tầng trệt và tầng lửng thiết kế thông thoáng với các vách ngăn tối thiểu, tạo sự chuyển tiếp liền mạch từ ngõ vào nhà. Ảnh: Quang Dam
Cổng và cửa lưới thép tăng cường sự thông thoáng, xóa nhòa ranh giới giữa nhà và ngõ. Ảnh: Quang Dam
Khoảng trống đóng vai trò là vùng chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài, được thiết kế như một không gian chung linh hoạt, trở thành điểm kết nối chính cho cư dân. Ảnh: Quang Dam
Tầng lửng được bố trí như một không gian sinh hoạt chung linh hoạt, có thể là phòng khách mở rộng, chỗ tiếp bạn bè, hoặc nơi các thành viên trong gia đình gặp gỡ nhau. Ảnh: Quang Dam
Khoảng thông tầng nhỏ đóng vai trò như trái tim kết nối, đem ánh sáng và không khí tràn ngập, đồng thời tạo sự liên thông giữa các tầng. Ảnh: Quang Dam
Lõi thang máy được thiết kế như một yếu tố điêu khắc, trông như đang lơ lửng trong khoảng không, đồng thời đóng vai trò là một bộ phận chịu lực kết cấu. Ảnh: Quang Dam
Bức tường kéo dài từ trục thang máy tạo ra các hốc hình tam giác, được sử dụng làm loggia, nhà vệ sinh, góc trồng cây hoặc các khoảng trống thẳng đứng. Ảnh: Quang Dam
Cầu thang uốn cong ôm theo mảng tường gạch kính, đưa ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi khắp các tầng. Ảnh: Quang Dam
Phía cuối nhà, mặt đứng hướng Tây được thiết kế như một “vườn thẳng đứng” phủ xanh suốt từ tầng trệt đến mái. Ảnh: Quang Dam
Mảng xanh này kết hợp cùng cầu thang bộ lộ thiên đã tạo thành một lớp chắn nắng tự nhiên, giảm thiểu sức nóng gay gắt buổi chiều. Ảnh: Quang Dam
#nhà phố hiện đại #thiết kế nhà đô thị #nhà phố nhiều chức năng #kết cấu nhà sáng tạo #không gian sống linh hoạt #vườn thẳng đứng

