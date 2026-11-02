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Số hóa - Xe

Claude lấn sân pháp lý, AI đang nhắm đến nghề nào?

Claude bổ sung công cụ rà soát hợp đồng, kiểm tra trích dẫn và theo dõi quy định pháp lý, mở rộng phạm vi công việc AI có thể đảm nhận.

Thiên Trang (th)

Mới đây, Anthropic công bố loạt công cụ mới cho Claude for Legal, dịch vụ AI dành cho ngành pháp lý ra mắt từ tháng 5. Thay vì chỉ trả lời từng câu hỏi, Claude giờ đây có thể xử lý hồ sơ theo quy trình với các mẫu bảng đối chiếu, theo dõi công việc và chia sẻ kết quả giữa các thành viên. Động thái cho thấy tham vọng đưa AI tiến sâu hơn vào những công việc chuyên môn vốn đòi hỏi nhiều thời gian đọc, kiểm tra và xử lý tài liệu.

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Claude for Legal bổ sung công cụ hỗ trợ rà soát hợp đồng, kiểm tra trích dẫn và theo dõi quy định pháp lý.

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng so sánh hợp đồng với bộ điều khoản tiêu chuẩn của doanh nghiệp, từ đó đánh dấu những điểm khác biệt để luật sư xem xét. Công cụ khác có thể kiểm tra trích dẫn, phát hiện câu dẫn không chính xác, sai số trang hoặc thiếu nguồn chứng minh cho nhận định trong văn bản. Claude cũng hỗ trợ theo dõi các quy định pháp lý sắp có hiệu lực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Kết quả được đính kèm đường dẫn nguồn, giúp người dùng thuận tiện kiểm tra lại. Theo Anthropic, Claude for Legal hiện có hơn 60 kết nối với dịch vụ chuyên ngành, trong đó có Bloomberg Law và Filevine.

Dù vậy, Anthropic không định vị Claude như một luật sư thay thế con người. Hệ thống chủ yếu đảm nhận bước phân tích ban đầu, còn việc đánh giá điều khoản, tư vấn và chịu trách nhiệm với khách hàng vẫn thuộc về chuyên gia pháp lý. Cách tiếp cận này cũng phản ánh xu hướng AI đang mở rộng sang nhiều nhóm công việc văn phòng. Claude Code hỗ trợ lập trình và kiểm thử phần mềm, Claude Design tạo bản thiết kế và giao diện tương tác, trong khi các công cụ dành cho tài chính, marketing và nhân sự có thể hỗ trợ nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu, xây dựng chiến dịch hoặc soạn chương trình đào tạo.

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AI ngày càng tham gia nhiều công việc văn phòng, nhưng các nhiệm vụ cần thao tác thực tế và phán đoán chuyên môn vẫn cần con người.

Những thay đổi này đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm khi ngày càng nhiều nhiệm vụ như đọc hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và viết bản nháp được tự động hóa. Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng dễ chuyển giao cho AI. Trong nghiên cứu công bố tháng 3/2026, Anthropic xếp đầu bếp, thợ sửa xe máy và nhân viên cứu hộ vào nhóm có mức độ xuất hiện thấp trong dữ liệu sử dụng Claude. Điều này không có nghĩa các nghề trên miễn nhiễm với công nghệ, mà phản ánh đặc thù công việc cần thao tác trực tiếp trong môi trường thực tế.

Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và NASK năm 2025 ước tính khoảng một phần tư việc làm toàn cầu thuộc các nhóm nghề có khả năng chịu tác động từ AI tạo sinh. Tuy nhiên, đây không phải dự báo tỷ lệ mất việc, bởi nhiều vị trí có thể thay đổi cách thực hiện thay vì biến mất hoàn toàn. Với luật sư, AI có thể tìm ra điều khoản bất thường nhưng không thể tự quyết định liệu khách hàng có nên chấp nhận rủi ro hay không. Khi Claude tiến sâu vào lĩnh vực pháp lý, lợi thế của người lao động có lẽ sẽ nằm ở khả năng sử dụng công cụ AI kết hợp với kinh nghiệm, phán đoán và trách nhiệm chuyên môn.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#Claude for Legal #Anthropic #AI pháp lý #rà soát hợp đồng #tự động hóa công việc #nghề luật sư

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