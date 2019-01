Mãn nhãn ngắm biệt thự gỗ đẹp sang chảnh

Biệt thự có tên Hither Hills nằm ở làng Montauk (Mỹ) do hãng kiến trúc Bates Masi Architects thiết kế. Biệt thự được thiết kế theo xu hướng hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Hither Hills được xây dựng trên một khu đất dốc với diện tích 312m2. Hither Hills còn có một bể bơi lớn ngoài trời cực đẹp. Những bức tường đều được ốp gỗ tạo sự thân thiện với môi trường. Phòng bếp rộng lớn với sàn gỗ sáng màu. Phòng bếp cũng có tầm nhìn đẹp hút mắt. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng. Ngôi nhà được trang trí hiện đại với tường trắng và sàn gỗ. Khoảng hiên rộng lớn để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, thư giãn. Ảnh: Dezeen.

