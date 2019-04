Loạt hồ bơi vô cực Việt Nam được thế giới khen ngợi hết lời

Mới đây, trang du lịch uy tín thế giới CNTraveller đã chọn ra 101 khách sạn có bể bơi đẹp nhất thế giới trong đó ba bể bơi Việt ở Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang góp mặt trong danh sách này. (nguồn: Vn Express) Cái tên đầu tiên được kể đến là bể bơi ở khu resort The Hai Nam (Hội An). Nằm trên bờ biển Hà My đẹp bậc nhất châu Á, bể bơi vô cực trong khu nghỉ hướng ra biển nước xanh trong đem lại trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách. Bể bơi thứ 2 có mặt trong danh sách này là bể bơi Fusion Maia (Đà Nẵng). Nằm trên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, Fusion Maia cung cấp các biệt thự 5 sao với hồ bơi riêng của từng villa, bên cạnh bể bơi chung. Nơi đây nổi bật với các trải nghiệm spa, yoga riêng biệt dành cho du khách. Khu resort này sở hữu các bể bơi cao cấp kết hợp thác nước nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điểm đến lý tưởng để các tín đồ du lịch trải nghiệm Cái tên thứ 3 được nhắc tới là I-Resort Tent nằm tại xã Vĩnh Ngọc, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 7 km. Khu nghỉ này khá mới lạ với ngay cả du khách Việt Nam nhưng bất ngờ được các du khách quốc tế bình chọn. Bể bơi ở đây độc đáo bởi có mái che dựng bằng gỗ và lợp lá tạo bóng mát tựa như những mái nhà ở nông thôn Việt Nam. Từ đây, du khách có thể nhìn thẳng ra khoảng không rợp bóng cây xanh, mang tới không gian gần gũi thiên thiên Ngoài những bể bơi trên, Việt Nam còn nhiều bể bơi vô cực tuyệt đẹp Bể bơi vô cực này thuộc khu nghỉ dưỡng Belvedere Resort ở Tam Đảo có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ. Vẻ đẹp của bể bơi này nổi tiếng tới mức chính vì bể bơi này mà khu nghỉ dưỡng trở thành điểm chụp ảnh cưới của các đôi bạn trẻ ở miền Bắc Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge đứng đầu trong danh sách các bể bơi vô cực đẹp nhất ở Việt Nam. Đây cũng được xem là 21 khu nghỉ dưỡng danh tốt nhất trên thế giới. Bể bơi vô cực ở đây được xây dựng bên sườn đồi cao 900m so với mặt nước biển với diện tích gần 100 m vuông. Điểm đặc biệt của bể bơi này là có bể bơi cho trẻ em, sử dụng nước mặn và làm nóng với hệ thống thân thiện với môi trường. Chẳng cần đi đâu xa xôi, bể bơi vô cực khổng lồ với khoảng view cao tít bao trọn hơn 3.000m2 trên nóc trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên chắc chắn sẽ dập tan cơn nóng của bạn. Bể bơi vô cực ở Vincom Plaza Long Biên chỉ giới hạn cho cư dân khu đô thị, nhưng bạn vẫn có thể trải nghiệm được trọn vẹn khi đi cùng bạn bè hoặc người quen đang sinh sống tại đây. Sol Bungalow, Mai Châu, Hòa Bình: Sol Bungalow ẩn mình giữa thung lũng xanh rì, với núi non ngút ngàn tầm mắt. Không gian ở đây lúc nào cũng mát mẻ, sảng khoái và trong veo. FLC Resort Sầm Sơn, Thanh Hóa: Chiếm cứ bờ biển đẹp bậc nhất tại một trong những bãi biển sầm uất nhất miền Bắc, đứng trong khuôn viên của FLC Sầm Sơn, bạn sẽ không khỏi rung động với khung cảnh sang chảnh đến ngây ngất. Với một bên là biển, còn một bên là khu nghỉ dưỡng tiện nghi được sắp đặt tinh tế, cả khu resort chẳng khác nào cánh cung khổng lồ bao lấy đại dương mênh mông. Điểm nhấn khiến FLC Sầm Sơn khiến giới trẻ đứng ngồi không yên là khu bể bơi tràn bờ nước mặn khổng lồ có diện tích lên tới 5.100 m2.

