“Đột nhập” biệt thự 6,9 triệu USD của nữ danh ca Avril Lavigne

Avril Lavigne là nữ ca sĩ người Canada, nổi danh với các bản hit đình đám như Girlfriend, Complicated, Wish You Were Here... Hôn nhân của cô với Chad Kroeger kéo dài 2 năm, từ 2013 đến 2015. Biệt thự mà hai ngôi sao mua được xây vào năm 1989, có diện tích khoảng 950 m2. Sau cuộc ly hôn của vợ chồng Avril Lavigne, biệt thự lần đầu có mặt trên thị trường vào tháng 11/2018 với giá 7,9 triệu USD. Đầu năm nay, giá rao bán hạ xuống chỉ còn 7,5 triệu USD và gần nhất là 6,9 triệu USD. Biệt thự có tổng cộng 6 phòng ngủ và 7 phòng tắm. Đường dẫn vào cổng chính biệt thự được tô điểm bởi cảnh quan phong phú 2 bên. Phòng khách được kết nối trực tiếp với tiền sảnh, có những điểm nhấn như đèn chùm, những ô cửa sổ rộng lớn, lò sưởi bằng đá được chạm khắc tinh xảo, và đặc biệt là cặp cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng 2. Những khung cửa sổ khổng lồ nơi phòng khách giúp biệt thự đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn. Nhà bếp với tông màu ấm, nội thất bằng gỗ cùng những trang thiết bị nấu nướng hiện đại như tủ lạnh, máy rửa chén, lò nướng, máy pha cà phê... Giữa nhà bếp là bàn đá cẩm thạch cùng khu vực ăn uống. Một không gian gia đình nhỏ với tủ TV được tích hợp tại đây, nơi mọi người có thể thư giãn trong lúc chờ bữa ăn. Phòng ngủ chính rộng rãi được thiết kế trang nhã, với những cách cửa mang phong cách Pháp mở ra ban công kiểu Juliet. Tủ quần áo khổng lồ bên trong phòng ngủ chính có độ dài hơn 6 m. Phòng tắm chính sang trọng được thiết kế uốn khúc với nền gạch màu be, bên cạnh phòng giặt ủi. Tại đây còn có quầy bar thu nhỏ giúp gia chủ có thể vừa ngâm mình trong bồn nước, vừa thưởng thức các đồ uống. Bên trong phòng ngủ dành cho khách đến thăm nhà. Rạp chiếu phim 3D trong nhà được trang bị đầy đủ với chỗ ngồi sang trọng, âm thanh chuyên nghiệp. Một không gian giải trí khác bên trong biệt thự. Không gian thư giãn ngoài trời chan hòa ánh nắng California, có đầy đủ những tiện nghi như lò sưởi, hố lửa, quầy bar và lò nướng thịt. Khuôn viên biệt thự rộng lớn với các sân chơi thể thao.

