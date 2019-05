Có gì trong những căn penhouse đắt đỏ nhất thế giới?

Căn penhouse rộng 743m2 (100 triệu USD) nằm tại số 56 phố West (New York) không chỉ là một ngôi nhà mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Cấu trúc hình tròn mang đến tầm nhìn 360 độ ấn tượng về thành phố. Penhouse độc quyền nhất thủ đô London (Anh) có giá tới 225 triệu USD. Tại đây có một hồ bơi dài 21m, rạp chiếu phim, thư viện và 2 hầm rượu. Căn hộ có ban công nhìn ra Hyde Park. Căn penhouse xa hoa trong tòa tháp Madison (Manhattan, New York) có giá khoảng 50 triệu USD. Nơi đây có bể bơi trong nhà và dịch vụ quản gia 24/7. 58 triệu USD là giá của penhouse tại tòa tháp Sierra Towers (Los Angeles). Nằm trên đỉnh tòa nhà 64 tầng ở Wallich Residence (Singapore), căn penhouse được thiết kế hoàn hảo với một phòng khách lớn, khu vực ăn uống và "phòng bí mật". Tháp ONE nằm ở trung tâm của Palm Jumeirah, được cho là khu vực đẹp nhất của Dubai. Penthouse ở đây trị giá 74,5 triệu USD , rộng gần 4.000m2, gồm 8 phòng ngủ và đủ chỗ đậu xe cho 12 chiếc. Năm 2015, Opus (Hong Kong) là căn hộ đắt nhất được bán ở châu Á với mức giá 66 triệu USD. Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, Opus có kính bao phủ hầu hết bên ngoài. Căn penhouse trên tòa nhà Odeon (Monte Carlo) trị giá 335 triệu USD rộng 3530m2, có tài xế riêng, nhà bếp phủ đá cẩm thạch, dịch vụ trợ giúp 24h... Penhouse của tòa Woolworth Tower thiết kế sang trọng, có hẳn một nhạc viện riêng và trị giá 110 triệu USD.Căn hộ trị giá 49 triệu USD nằm trên tầng 60 của One Thousand Museum (Florida, Mỹ). Căn hộ có 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm, tất cả đều được tùy chỉnh với thiết kế mùi hương của tòa nhà do các chuyên gia tư vấn khứu giác thiết kế. Nguồn ảnh: Therichest. Video: Biến nhà cũ 25m2 thành căn hộ đáng sống. Nguồn: VTC1.

