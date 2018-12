Chi tiết dự án khiến Phó chủ tịch TP Nha Trang bị khởi tố

Chiều 28/11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Toàn (SN 1964, quê Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang). Ảnh: Báo Khánh Hòa. Ông Lê Huy Toàn bị khởi tố về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cán bộ này có liên quan đến sai phạm đất đai tại dự án khu đô thị Hoàng Long (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư). Ảnh: Khudothihoanglong. Khu đô thị Hoàng Long (trước đây là khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong) tọa lạc tại phường Phước Long, TP Nha Trang. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương đầu tư từ năm 2012. Ảnh: Tiền phong. Dự án khu đô thị Hoàng Long có tổng diện tích 25,79 ha, với mức đầu tư hơn 467 tỷ đồng. Ảnh: Nhadatnhatrang79. Loại hình phát triển của dự án bao gồm căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà liền kề, nhà tái định cư. Ngoài ra còn có trung tâm thương mại, khu du lịch ẩm thực, công viên trung tâm...Ảnh: Khudothihoanglong. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên Zing.vn, sau nhiều năm được cấp dự án, khu đô thị Hoàng Long vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Tiền phong. Theo quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, giai đoạn 2012 – 2013 dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, san nền. Năm 2014 – 2015, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và triển khai kinh doanh. Ảnh: ANTV. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong việc giải tỏa, đền bù cho người dân. Ảnh: Datxanhnhatrang. Bên cạnh đó, thông tin trên trên báo Tiền Phong cho thấy, hơn 300 hộ dân ở đây bức xúc vì trong quá trình thực hiện dự án UBND TP Nha Trang và phường Phước Long đã không minh bạch, dẫn đến nhiều sai phạm. Ảnh: Tiền Phong. Theo điều tra của công an, khi bắt đầu triển khai dự án khu đô thị Hoàng Long, chỉ có 98 hộ đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ, cấp đất tái định cư nhưng đến năm 2014, con số này lên đến 282. Ảnh: Batdongsannhatrang. Đến tháng 7/2017, dự án có tổng cộng 380 trường hợp được thông qua đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ, cấp đất tái định cư. Ảnh: Zing. Theo phản ánh của Zing, dù chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải tỏa nhưng chủ đầu tư dự án khu đô thị Hoàng Long vẫn cho máy móc vào san ủi khiến cuộc sống người dân trong dự án gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Zing. Không khó để bắt gặp những ngôi nhà lụp xụp như thế này ở khu đô thị Hoàng Long. Ảnh: Zing. Video: Hà Nội thu hồi 47 dự án chậm tiến độ. Nguồn: VTC.

