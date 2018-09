10 khu vực giá nhà đất tăng khủng nhất thế giới

Theo Chỉ số Giá nhà Toàn cầu (Global House Price Index) của Knight Frank LLP công bố mới đây, Malta đã vượt qua Hồng Kông (một trong những nơi có giá nhà đắt nhất thế giới) để trở thành nơi có giá nhà đất tăng mạnh nhất thế giới trong quý 2/2018. Ảnh: Bloomberg. Trong quý 2, giá nhà tại quốc đảo Malta tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở cộng với việc tăng trưởng kinh tế (6,6% năm ngoái) và sự bùng nổ của ngành công nghệ đã đẩy nhu cầu nhà ở tại Malta tăng cao. Ảnh: Living in Malta. Là một trong những khu vực có giá nhà đắt nhất thế giới, Hong Kong đứng vị trí thứ 2 trong danh sách với mức tăng 16%. Từ năm 2009, thị trường nhà ở Hong Kong đã dẫn đầu danh sách này nhưng được dự báo sẽ hạ nhiệt trong vài tháng do lãi suất tăng. Ảnh: Youtube. Giá nhà đất tại Latvia cũng tăng mạnh với mức 2 con số. Trước đó, trong quý 1/2018 giá nhà ở Latvia tăng trên 12%. Ảnh: Latvia. Vị trí tiếp theo thuộc về Slovenia cũng với mức tăng giá nhà đất 2 con số. Ảnh: Internet. Thủ đô Budapest (Hungary) cũng là một trong những thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất tại EU. Đó cũng là một phần nguyên nhân đẩy giá bất động sản ở đây lên cao. Ảnh: Wiki. Không chỉ tăng mạnh trong quý 2, giá nhà đất tại Ireland cũng tăng 12.3% trong quý 1/2018. Ảnh: Independent. Lượng vốn đầu tư ngoại tăng mạnh, dân số gia tăng và tốc độ xây dựng chững lại lý giải cho sức tăng của giá bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: e-architect. Trong vòng 15 năm qua, giá nhà ở tại thủ đô của Mexico đã tăng tới 48%, trong khi dân số tăng 3% và số lượng nhà ở tăng 20%. Ảnh: Youtube. Giá nhà ở Singapore tăng mạnh nhất kể từ năm 2010 cho đến nay,

khi thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi sau 4 năm xuống dốc. Ảnh: T Singapore. Vị trí thứ 10 thuộc về Hà Lan, nền kinh tế thịnh vượng và phụ thuộc mạnh mẽ vào ngoại thương. Ảnh: Amsterdam Tips. Video: 10 thành phố có giá bất động sản mắc nhất thế giới 2014. Nguồn: FBNC Vietnam.

