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Kho tri thức

Hình ảnh tuyệt đẹp từ tàu Mars Express về cỗ máy phun cát trên sao Hỏa

Tàu Mars Express gửi về hình ảnh tuyệt đẹp, cho thấy những cơn gió mạnh giống như một cỗ máy phun cát, đang tạo hình cho Hành tinh Đỏ.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã chia sẻ một hình ảnh tuyệt đẹp được tàu vũ trụ Mars Express truyền về, tiết lộ hiện tượng “phun cát vũ trụ” mạnh mẽ ngay tại khu vực gần xích đạo sao Hỏa.

Vốn dĩ, thuật ngữ "phun cát" ban đầu dùng để chỉ việc sử dụng luồng khí áp suất cao trong công nghiệp để phun cát nhằm loại bỏ rỉ sét hoặc dùng để chạm khắc. Ở đây, nó được sử dụng như một phép ẩn dụ sinh động để mô tả quá trình gió mạnh mang theo các hạt cát trên sao Hỏa mài mòn và bào mòn các tảng đá trên bề mặt, tương tự như máy phun cát công nghiệp.

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Gió cực đoan trên sao Hỏa hoạt động như một "máy phun cát vũ trụ" khổng lồ, cuốn các hạt cát lên và va đập mạnh vào bề mặt Hỏa tinh, tạo nên những rãnh và gờ thú vị. Ảnh: @Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Trong thực tế, gió cực đoan trên sao Hỏa hoạt động như một "máy phun cát vũ trụ" khổng lồ, cuốn các hạt cát lên và va đập mạnh vào bề mặt Hỏa tinh, tạo nên những rãnh và gờ thú vị gần ngay khu vực xích đạo.

Dạng địa hình rãnh gờ này được hình thành bởi những cơn gió mạnh trên sao Hỏa liên tục "thổi" cát vào các lớp đá trầm tích. Trải qua các thời kỳ địa chất dài, các lớp đất mềm hơn bên trong đá dần bị cát xói mòn, trong khi các lớp đá cứng hơn vẫn kiên cường tồn tại, cuối cùng tạo nên kỳ quan địa chất mang tính điêu khắc này, các đường rãnh gờ được sắp xếp theo hướng gió.

Bằng cách quan sát hướng nghiêng của các dạng địa hình rãnh gờ này, các nhà khoa học có thể trực tiếp suy ra hướng gió cực đoan từng thịnh hành tại khu vực này trong quá khứ.

Địa hình dạng rãnh gờ này nằm ở cuối phía bắc của dãy núi Eumenides Dorsum, kéo dài về phía tây đến vùng núi lửa Tharsis nổi tiếng và tạo thành một phần của Hệ tầng Medusae Fossae bụi bặm, khổng lồ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Cỗ máy #phun cát #sao Hỏa #gió #địa chất

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