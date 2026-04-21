Nguy hiểm từ việc dùng điện để bẫy chuột tại Hải Phòng

Điển hình, tối 9/4, tại xã Tân Minh, một người dân dùng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng đã khiến một người bị tử vong khi vướng vào dây điện.

Gần đây nhất, khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 17/4, tại vị trí ruộng của ông Nguyễn Ngọc Nh ở thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, ông Nh sử dụng dây kim loại thép, bình ắc quy, bộ kích điện đấu điện để chống chuột cắn lúa, dẫn đến việc bà N.T.T là người cùng thôn dẫm vào dây điện và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Công an thành phố Hải Phòng tuyên truyền cho người dân về việc nghiêm cấm sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Công an thành phố Hải Phòng nhận định: Việc sử dụng điện để bẫy chuột thường được thực hiện một cách tự phát, thiếu hiểu biết kiến thức an toàn; dòng điện giăng trên ruộng, vườn hoặc khu vực công cộng rất dễ gây nguy hiểm cho người đi lại, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế, chỉ một sơ suất nhỏ, người dân có thể vô tình chạm vào nguồn điện và bị điện giật gây tử vong; nhiều trường hợp nạn nhân không phải là người trong gia đình mà là hàng xóm, người qua đường, thậm chí là trẻ em.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ đe dọa tính mạng người khác mà còn khiến chính người thực hiện phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nặng nề.

Về mặt pháp lý, hành vi giăng điện bẫy chuột gây chết người có thể bị xử lý hình sự về tội “Giết người” hoặc “Vô ý làm chết người” tùy theo tính chất, mức độ và nhận thức của người thực hiện; dù với lỗi cố ý hoặc vô ý hậu quả xảy ra đều rất nghiêm trọng, để lại mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại địa phương.

Để giảm bớt vụ việc đáng tiếc, tương tự xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương hướng dẫn công an cấp xã triển khai công tác tuyên truyền chung và tuyên truyền đến từng hộ dân về việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột. Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương có giải pháp, biện pháp cụ thể, hiệu quả để hỗ trợ nhân dân phòng ngừa, xử lý chuột phá hoại lúa và hoa màu của nhân dân.

Kết quả, nhiều hộ dân thành phố Hải Phòng như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc... đã chủ động tháo dỡ các lưới điện, giao nộp các bình ắc quy, sử dụng thuốc rắc quanh ruộng để xua đuổi chuột.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cũng đã liên tục cảnh báo: Hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột là nguy hiểm, bị nghiêm cấm, có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng; nhân dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy, diệt chuột; kịp thời báo công an phường, xã, đặc khu khi phát hiện hành vi vi phạm để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc xảy ra. Người dân nên áp dụng các biện pháp an toàn như dùng bẫy cơ học, thuốc diệt chuột theo hướng dẫn hoặc các phương pháp sinh học thân thiện với môi trường.