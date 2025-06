Nguy cơ ung thư từ dầu chiên đi chiên lại

Hàng chục nghìn tấn dầu ăn chăn nuôi đã bị phù phép thành dầu thực phẩm dành cho người. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo khẩn.

Tối 24/6, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo khẩn sau khi phát hiện một số cơ sở sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để chế biến thực phẩm cho người.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, trước thông tin một số cơ sở bị phát hiện sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thành dầu ăn cho người, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cảnh báo đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.