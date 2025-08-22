Hà Nội

Kho tri thức

Người vợ thông minh xuất thân ở lầu xanh của Tào Tháo là ai?

Người phụ nữ xuất thân từ ca kĩ nhưng lại rất mực hiền thục, nết na, thông minh, khiến Tào Tháo vô cùng khâm phục.

Theo Giáo dục và Thời đại

Rất nhiều hậu phi của Trung Quốc có xuất thân kỹ nữ như Triệu Cơ (mẹ Tần Thủy Hoàng), Triệu Phi Yến, Đổng Tiểu Uyển… nhưng ít ai biết rằng, vợ Tào Tháo, mẹ hoàng đế đầu tiên của nhà Ngụy, cũng bước ra từ chốn phấn hương.

Biện thị - Biện phu nhân (159-229), theo sử sách Trung Quốc, là người huyện Khai Dương, quận Lang Nha. Nhà của bà rất nghèo, tương truyền, Biện thị được sinh ra vào tháng mười hai, khi sinh hạ bà, bỗng trong phòng xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cha mẹ lấy làm lạ, bèn mời một vị thầy bói có tiếng trong vùng đến xem giúp. Thầy bói xem xong liền phán “Cũng có cát lợi, tương lai nhất định sẽ gặp phú quý”. Lời thầy bói nói thoạt tiên không ứng nghiệm, do gia cảnh ngày càng khốn khó, Biện thị bị đẩy vào chốn lầu xanh, về sau lưu lạc đến huyện Tiêu của nước Bái.

Đến lúc này, thì lời tiên đoán năm nào của thầy bói bắt đầu linh ứng. Năm 20 tuổi, bà gặp Tào Tháo, lúc ấy đang làm huyện lệnh huyện Đốn Khâu, được lấy làm vợ thứ 2 của Tào, cùng ông phiêu bạt khắp chốn. Sau đó lần lượt sinh cho Tào Tháo 4 người con nổi tiếng tài giỏi: Tào Phi (sau này chính là hoàng đế đầu tiên của nhà Ngụy), Tào Chương, Tào Thực, Tào Hùng.

Tuy là vợ thứ nhưng Biện phu nhân được chồng khâm phục vì bản lĩnh rất lớn. Khi Tào Tháo chạy trốn khỏi sự truy nã của Đổng Trác, do có tin đồn ông ta đã chết nên cả nhà hoảng sợ cuống cuồng. Riêng bà vẫn bình thản khuyên mọi người đừng vội tin khi chưa có bằng chứng. Biện thị mặt lạnh như tiền, bình tĩnh bảo rằng: “Tào quân lành dữ chưa biết, bây giờ các ngươi về quê, ngày mai lão gia trở lại, các ngươi liệu còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia lần nữa?”. Mọi người nghe xong, tự thấy xấu hổ, lại quay lại thu xếp việc nhà như bình thường. Sau này Tào Tháo biết chuyện, trong lòng hết sức cảm phục bà.

Biện thị cũng được khen là người ăn ở độ lượng, có trước có sau. Vợ cả của Tào Tháo là Đinh thị, sau khi con trai chết thường bất hòa với chồng, cuối cùng bỏ về nhà cha mẹ, Tháo năn nỉ thế nào cũng không về. Biện phu nhân nhiều lần làm người hòa giải cũng không xong nên những khi chồng vắng nhà thường đón Đinh thị về chơi, phụng thị rất tử tế. Con gái của Đinh thị cũng được bà nuôi dạy chu đáo. Sau này khi cháu nội là Tào Tuấn lên làm vua, bà còn bảo cháu phong vương cho con trai một vợ lẽ của chồng mình, vốn bị bỏ quên.

Năm 229, Biện phu nhân mất tại kinh thành Lạc Dương, thọ 70 tuổi. Tuy không phải vợ cả, xuất thân hèn kém nhưng bà lại là người vợ có danh vọng nhất của Tào Tháo. Bà được truy tôn là Vũ Tuyên hoàng hậu và hợp táng với Tào Tháo (được truy tôn là Ngụy Vũ Đế).

