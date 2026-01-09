Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuyện kỳ bí khó tin ở lâu đài nổi tiếng nước Pháp

Kho tri thức

Chuyện kỳ bí khó tin ở lâu đài nổi tiếng nước Pháp

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi kiến trúc độc đáo và bề dày lịch sử, lâu đài Chambord (Pháp) còn khiến nhiều người tò mò bởi những chuyện huyền bí, khó lý giải.

Tâm Anh (theo ATI)
Lâu đài Chambord có niên đại khoảng 500 năm tuổi là một trong những kiến trúc nổi tiếng nước Pháp thu hút đông khách tới thăm quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc... Ngoài ra, công trình này còn hấp dẫn du khách bởi những câu chuyện huyền bí gây nhiều tò mò. Ảnh: Searagen/Getty Images.
Lâu đài Chambord có niên đại khoảng 500 năm tuổi là một trong những kiến trúc nổi tiếng nước Pháp thu hút đông khách tới thăm quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc... Ngoài ra, công trình này còn hấp dẫn du khách bởi những câu chuyện huyền bí gây nhiều tò mò. Ảnh: Searagen/Getty Images.
Theo các chuyên gia, lâu đài Chambord có tới 83 cầu thang, 426 phòng nhưng chỉ mở cửa 60 phòng cho công chúng tham quan. Ảnh: Sylvain Sonnet/Getty Images.
Theo các chuyên gia, lâu đài Chambord có tới 83 cầu thang, 426 phòng nhưng chỉ mở cửa 60 phòng cho công chúng tham quan. Ảnh: Sylvain Sonnet/Getty Images.
Một vài du khách khi ghé thăm công trình tráng lệ như bước ra từ truyện cổ tích này có bề dày lịch sử kể rằng đã gặp một số điều kỳ bí, khó lý giải. Ảnh: royal-connection.fr.
Một vài du khách khi ghé thăm công trình tráng lệ như bước ra từ truyện cổ tích này có bề dày lịch sử kể rằng đã gặp một số điều kỳ bí, khó lý giải. Ảnh: royal-connection.fr.
Trong đó, một vài du khách cho biết đã nghe thấy những tiếng bước chân hoặc tiếng rên rỉ không rõ nguồn gốc khi đi tham quan lâu đài Chambord. Ảnh: frenchmoments.eu.
Trong đó, một vài du khách cho biết đã nghe thấy những tiếng bước chân hoặc tiếng rên rỉ không rõ nguồn gốc khi đi tham quan lâu đài Chambord. Ảnh: frenchmoments.eu.
Thậm chí, một số trường hợp khác kể rằng đã nhìn thấy hồn ma của một số binh lính chết đi lang thang trong các dãy phòng, cầu thang... bên trong lâu đài Chambord. Ảnh: Painting by Adam Frans van der Meulen.
Thậm chí, một số trường hợp khác kể rằng đã nhìn thấy hồn ma của một số binh lính chết đi lang thang trong các dãy phòng, cầu thang... bên trong lâu đài Chambord. Ảnh: Painting by Adam Frans van der Meulen.
Những binh lính này được cho là đã chiến đấu và hy sinh trong các cuộc chiến tranh thời xưa. Linh hồn của họ không thể siêu thoát nên luẩn quẩn trong lâu đài. Ảnh: GuidoR – [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons.
Những binh lính này được cho là đã chiến đấu và hy sinh trong các cuộc chiến tranh thời xưa. Linh hồn của họ không thể siêu thoát nên luẩn quẩn trong lâu đài. Ảnh: GuidoR – [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons.
Trong những tháng mùa thu trước lễ Halloween, người dân địa phương sống ở xung quanh lâu đài Chambord kể rằng họ đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu bí ẩn của một người đàn ông. Dù tìm kiếm khắp nơi nhưng họ không tìm ra nơi phát ra âm thanh kỳ bí đó. Ảnh: france.fr.
Trong những tháng mùa thu trước lễ Halloween, người dân địa phương sống ở xung quanh lâu đài Chambord kể rằng họ đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu bí ẩn của một người đàn ông. Dù tìm kiếm khắp nơi nhưng họ không tìm ra nơi phát ra âm thanh kỳ bí đó. Ảnh: france.fr.
Mặc dù đến nay các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng khoa học giúp giải mã bí ẩn về linh hồn nhưng những câu chuyện kỳ bí, ma quái này thu hút nhiều người ghé thăm và tìm hiểu về "quá khứ" của lâu đài Chambord. Ảnh: getyourguide.
Mặc dù đến nay các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng khoa học giúp giải mã bí ẩn về linh hồn nhưng những câu chuyện kỳ bí, ma quái này thu hút nhiều người ghé thăm và tìm hiểu về "quá khứ" của lâu đài Chambord. Ảnh: getyourguide.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
Tâm Anh (theo ATI)
#lâu đài Chambord #Pháp #bí ẩn #huyền bí

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT