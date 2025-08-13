Hà Nội

Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Kho tri thức

Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Tào Tháo, nhà chính trị và quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán, vừa là anh hùng vừa là nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Trung Hoa.

T.B (tổng hợp)
1. Tào Tháo nổi tiếng từ thời niên thiếu. Khi còn trẻ, ông đã được biết đến vì sự mưu trí và khả năng ứng biến nhanh nhạy. Ảnh: Pinterest.
2. Có tài thơ văn xuất chúng. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chính trị và quân sự, Tào Tháo còn sáng tác nhiều bài thơ nổi tiếng, phản ánh chí khí và khát vọng lớn. Ảnh: Pinterest.
3. Là người cải cách quân đội hiệu quả. Ông áp dụng chế độ “độn điền” để binh sĩ vừa sản xuất lương thực vừa chiến đấu, giảm gánh nặng cho dân. Ảnh: Pinterest.
4. Từng được bổ nhiệm làm quan nhờ tài trị an. Ông nổi danh khi dẹp yên tệ nạn xã hội ở Lạc Dương, khiến dân chúng nể phục. Ảnh: Pinterest.
5. Nổi tiếng đa nghi và cảnh giác cao độ. Tào Tháo được cho là luôn đề phòng kẻ phản bội, thậm chí với cả những người thân cận nhất. Ảnh: Pinterest.
6. Sở hữu khả năng dùng người tài khéo léo. Dù đa nghi, ông vẫn trọng dụng hiền tài như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục. Ảnh: Pinterest.
7. Từng mắc bệnh đau đầu mãn tính. Các ghi chép cho thấy Tào Tháo thường bị chứng đau đầu hành hạ trong nhiều năm. Ảnh: Pinterest.
8. Hình tượng bị thay đổi trong văn học. La Quán Trung trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” khắc họa Tào Tháo xảo quyệt hơn so với hình ảnh ông trong sử sách. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Tào Tháo #lịch sử Trung Hoa #quân sự Đông Hán #tài thơ Tào Tháo #cải cách quân đội #độn điền

