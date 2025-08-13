Những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết về Tào Tháo

Tào Tháo, nhà chính trị và quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán, vừa là anh hùng vừa là nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Trung Hoa.
Instagram ra mắt bản đồ vị trí giúp kết nối bạn bè, nhưng lại khiến người dùng lo sợ bị lộ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà riêng.
Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov cho biết, tình hình của Quân đội Ukraine ở Donbass đang xấu đi nhanh chóng và đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn của quân đội Nga.
Để tránh tiếng ồn từ bên ngoài, mặt tiền ngôi nhà không có cửa sổ, vì vậy nhiệm vụ lấy sáng được giao cho giếng trời.
Nhiều quốc gia ở Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Italy,...đang đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.
Sự xuất hiện của khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố là điểm nhấn nổi bật tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Chiếc Brabus XLP 800 6x6 Adventure này được ấn định ở mức 1.161.000 euro (tương đương 1.350.580 đô la, tương đương 31 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế VAT 19%.
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Bạch Mã đã nuôi dưỡng và nhân giống thành công gà lôi trắng cùng nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm.
Nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh, nữ tiếp viên hàng không Thiện Mỹ một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi đăng tải loạt ảnh mới.
Nữ diễn viên Choi Ji Woo kết hôn năm 2018. Mới đây, cô đăng tải loạt ảnh bên con gái đầu lòng.
Đầu quạ đồng mạ vàng đá garnet thế kỷ thứ 7 này được xem như là kho báu của người Anglo-Saxon ở phía tây nam nước Anh, nó có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia.
Sống vào thời kỳ hưng thịnh của khủng long, Thalassomedon là một trong những loài bò sát biển tiền sử kỳ vĩ nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Vừa thông báo ký gia nhập FC Como Women, nữ cầu thủ Alisha Lehmann đã cập nhật những hình ảnh mới lên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm và đang là ngôi sao hạng A, MONO chính thức làm ca sĩ được 3 năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8, Bọ Cạp cơ hội tốt liên tục xuất hiện, nắm lấy cơ hội có thể đổi đời. Nhân Mã tránh rơi vào bẫy tiêu dùng.
Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, mẫu xe máy Honda Cross Cub 110 2025 hiện đang được phân phối chính hãng với mức giá tương đương khoảng hơn 47,5 triệu đồng.
Đang tiến hành bao vây Pokrovsk, nhưng quân Nga bất ngờ chuyển hướng tiến công về phía đông bắc Pokrovsk, khi đột phá sâu tới 13 km.
Nga đang biến UAV Geran-2 thành nền tảng rải mìn chống tăng PTM-3 tầm xa, mở rộng khả năng phá hoại hậu cần và đe dọa sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.
Với hệ cửa và giếng trời đa dạng, ánh sáng trong ngôi nhà không chỉ đơn thuần là sự soi sáng, mà còn là trải nghiệm.
Không chỉ mua được đất vàng trước tuổi 50, 3 con giáp này còn có cơ hội nhân đôi tài sản, sống an nhàn và sung túc về sau.
Hình dáng kỳ lạ như san hô hoang dã, cây cảnh này đang trở thành thú chơi mới, vừa đẹp độc lạ vừa mang ý nghĩa phong thủy may mắn, tài lộc.