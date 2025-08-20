Hà Nội

Giả thuyết rùng rợn về cái chết bí ẩn của Tào Tháo

Kho tri thức

Giả thuyết rùng rợn về cái chết bí ẩn của Tào Tháo

Tào Tháo bị chứng đau đầu giày vò trong khoảng 10 năm cuối đời. Căn bệnh này được cho là liên quan đến ma quỷ hoặc trúng "gió độc".

Tâm Anh (TH)
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", Tào Tháo là một trong 3 thế lực mạnh nhất thời bấy giờ (2 người còn lại là Lưu Bị và Tôn Quyền). Với sự khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế và biết cách dùng người, Tào Tháo từng bước xây dựng thế lực hùng mạnh, tham vọng thống nhất thiên hạ.
Sau khi ra lệnh chém đầu Quan Vũ năm 220, Tôn Quyền đã gửi đầu của mãnh tướng nhà Thục Hán đến cho Tào Tháo. Khi mở chiếc hộp ra và thấy thấy đầu Quan Vũ mở miệng, trợn mắt, râu tóc dựng ngược, Tào Tháo sợ hết hồn, ngã gục xuống đất và mãi sau mới tỉnh lại.
Tương truyền, kể từ đó, Tào Tháo mỗi đêm nhắm mắt đi ngủ đều nhớ lại hình ảnh đáng sợ của Quan Vũ. Biết Tào Tháo ăn không ngon ngủ không yên nên các quan khuyên ông rằng, cung điện ở Lạc Dương có nhiều ma quỷ nên cần xây cung điện mới.
Tào Tháo thấy vậy khá hợp lý nên quyết định cho người chặt một cây lê cực lớn để làm nóc điện nhưng vô tình mạo phạm thần linh. Do bị thần cây lê hành hạ, bệnh đau đầu của Tào Tháo càng trở nặng dù được nhiều thầy thuốc tài giỏi cứu chữa. Ma quỷ trong cung điện ở Lạc Dương cũng quấy phá cuộc sống của Tào Tháo.
Trong khi đó, một giả thuyết khác cho rằng, Tào Tháo có thể đã trúng "gió độc" khi phải dốc cạn sức giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, tham gia nhiều trận đánh... Chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không cân bằng khiến Tào Tháo thường căng thẳng, dễ mắc đau đầu và khó chữa khỏi.
Trong số những người chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo có thần y Hoa Đà. Những lúc bị đau đầu hành hạ, Tào Tháo nhờ Hoa Đà châm cứu thì cơn đau giảm nhiều.
Tào Tháo muốn chữa khỏi bệnh liền hỏi Hoa Đà cách chữa. Vị thần y này trả lời rằng: “Bệnh này khó chữa, chăm lo chữa trị, có thể kéo dài sinh mạng”.
Sau khi Hoa Đà về quê. Tào Tháo triệu đến nhưng thần y này lấy cớ vợ ốm để từ chối. Tào Tháo nhiều lần gửi thư, sai cả quan quân tới mời. Cuối cùng, Hoa Đà phải đi theo binh lính và đến khám bệnh cho Tào Tháo.
Lần này, Hoa Đà đề nghị mở hộp sọ để chữa bệnh đau đầu kinh niên cho Tào Tháo. Nghe xong, Tào Tháo tức giận cho rằng Hoa Đà muốn giết mình nên hạ lệnh bắt giam vào ngục.
Về sau, Hòa Đà chết trong ngục. Năm 220, Tào Tháo tái phát bệnh đau đầu và qua đời. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tâm Anh (TH)
