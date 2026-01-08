Hà Nội

Toàn cảnh khu rừng lưu dấu vết sinh học cổ xưa của Trái Đất

Kho tri thức

Toàn cảnh khu rừng lưu dấu vết sinh học cổ xưa của Trái Đất

Trải dài dọc bờ đông Úc, Vườn quốc gia Rừng mưa Gondwana lưu giữ dấu vết sinh học cổ xưa của Trái Đất qua hàng triệu năm tiến hóa.

Là di sản sống của siêu lục địa Gondwana. Vườn quốc gia Rừng mưa Gondwana gồm nhiều khu rừng rải rác tại Queensland và New South Wales, được xem là tàn tích còn sót lại của siêu lục địa Gondwana tồn tại cách đây hơn 180 triệu năm. Ảnh: da28rauy2a860.cloudfront.net.
Là “bảo tàng sống” của đa dạng sinh học. Rừng mưa Gondwana là nơi cư trú của hàng nghìn loài thực vật và động vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu chỉ tồn tại tại Úc và không tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: nationalparks.nsw.gov.au.
Sở hữu hệ thực vật cổ đại hiếm gặp. Nhiều loài cây tại đây, như thông Wollemi hay dương xỉ cổ, gần như không thay đổi qua hàng chục triệu năm, mang lại giá trị khoa học đặc biệt cho ngành sinh học tiến hóa. Ảnh: nationalparks.nsw.gov.au.
Địa hình đa dạng hiếm có. Khu vực này bao gồm núi lửa cổ, hẻm núi sâu, thác nước và cao nguyên đá, tạo nên nhiều vi khí hậu khác nhau, góp phần duy trì sự phong phú sinh học. Ảnh: rainforest.org.au.
Đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khí hậu. Các lớp trầm tích và thảm thực vật tại đây cung cấp dữ liệu quý giá giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu trong quá khứ của Trái Đất. Ảnh: worldatlas.com.
Gắn bó mật thiết với văn hóa thổ dân Úc. Trong hàng chục nghìn năm, các cộng đồng thổ dân đã sinh sống, săn bắt và lưu giữ tri thức bản địa phong phú liên quan đến hệ sinh thái rừng mưa. Ảnh: nationalparks.nsw.gov.au.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1986 và mở rộng năm 1994, Rừng mưa Gondwana được UNESCO vinh danh nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về sinh thái, địa chất và lịch sử tiến hóa. Ảnh: wikimedia.org.
Là điểm đến thiên nhiên nổi tiếng thế giới. Ngày nay, Rừng mưa Gondwana thu hút du khách yêu thiên nhiên nhờ những tuyến trekking, cảnh quan nguyên sơ và cơ hội quan sát động thực vật quý hiếm. Ảnh: queensland.com.
#Rừng mưa Gondwana #Dấu vết sinh học cổ xưa #Di sản địa chất và sinh thái #Thực vật cổ đại đặc hữu #Địa hình đa dạng và khí hậu #Nghiên cứu biến đổi khí hậu

